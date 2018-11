Scaloni ensayó con dos equipos

La Selección Argentina de fútbol tuvo ayer su primera jornada de trabajo con plantel completo, en la que el entrenador Lionel Scaloni probó dos equipos de cara a los amistosos frente a México, el viernes y martes, en Córdoba y Mendoza, respectivamente.

Los futbolistas, cada vez más ensamblados como grupo, disfrutaron del entrenamiento donde no faltaron las risas y el buen humor en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza.

En el entrenamiento formal, Scaloni paró los siguientes equipos: Gerónimo Rulli; Emanuel Mammana, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico; Franco Cervi, Santiago Ascacíbar, Franco Vázquez, Joaquín Correa; Rodrigo De Paul, Mauro Icardi y Giovanni Simeone.

En el otro, quizás mucho más ofensivo, estuvieron: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Erik Lamela, Paulo Dybala, Roberto Pereyra; Lautaro Martínez.

Más allá de que Sergio Romero no formó parte de ningún equipo se perfila para ser el titular en el primer encuentro ante México.

En cuanto a los ejercicios en los minutos que se le permitió ingresar a la prensa, se realizó fútbol reducido con tres equipos: Gazzaniga, Mercado, Funes Mori, Saravia, Vázquez, Lamela, Simeone y Ascacibar.

Del otro lado estuvieron: Romero, Foyth, Tagliafico, Cervi, Paredes, Lo Celso, Dybala y Lautaro Martínez. Luego, Rulli ingresó por "Chiquito".

En el equipo restante participaron: Marchesín, Mammana, Acuña, De Paul, Correa, Icardi y Pereyra.

Walter Kannemann, que se recupera de un desgarro en la zona inguinal, y Gastón Giménez, que jugó el lunes por la noche con Vélez, trabajaron diferenciado.

En tanto, Maximiliano Meza, si bien hizo movimientos mínimos, tampoco formó parte del trabajo grueso debido a un cuadro febril.

Un respaldo nada "chiquito"

El arquero de la Selección, Sergio Romero, respaldó fuertemente al entrenador del combinado, al expresar: "Scaloni logró hacer un cambio muy importante, como Sabella.

Trajo gente nueva que se adaptó. Que está dejando la piel por la camiseta, para no perder su lugar. Estamos muy contento", dijo al llegar desde Inglaterra para disputar los amistosos frente a México.

"Chiqui", de 31 años, confesó que "rodearse de gente joven me hace sentir como si tuviera 20", en referencia al recambio generacional que está realizando el entrenador interino de la Selección.

"Me siento bien. Estoy físicamente y mentalmente bien. Me ha tocado ser el más grande del plantel y uno siempre trata de hacer lo mejor, afirmó Romero.

Romero, que junto a Agustín Marchesín será el otro arquero experimentado, destacó como positivo que también haya "gente joven como (Gerónimo) Rulli y (Paulo) Gazzaniga" en su puesto.

Consultado sobre las ausencias de los futbolistas de Boca y River, quienes no fueron citados por tener la final de la Copa Libertadores de América, fue tajante y respaldó la decisión.

"Cuando hay equipos que juegan cosas importantes, es justo que se queden en sus equipos. Es mejor que uno que no va a estar al cien por ciento, que no venga. Así se perjudican todos.

La Selección, el club y hasta el propio futbolista. Estoy contento porque de los que no vinieron ya que es porque disputan algo importante", cerró Sergio "Chiquito" Romero.