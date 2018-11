Gabriel Arias volvió a entrenarse tras la fractura en mano derecha

El arquero Gabriel Arias volvió a entrenarse con el plantel de Racing Club, tras recuperarse de la fractura en la mano derecha, aunque hasta el momento solo hizo ejercicios con pelota.

Las novedades en la práctica de Racing también sumaron al mediocampista Augusto Solari y al defensor Alexis Soto, quienes se recuperaron de sendos desgarros.

Sin embargo, la presencia de Arias en el entrenamiento marcó que ya está en la última etapa de la recuperación, y si bien empezó a hacer ejercicios con pelota, aún no se determinó cuándo volverá a estar en contacto con el resto de sus compañeros.

El arquero se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha durante un entrenamiento con la Selección de Chile, el pasado 9 de octubre y todavía no se sabe cuándo retornará a la práctica profesional.

La intención del cuerpo médico de Racing es que el portero pueda estar a las órdenes de Eduardo "Chacho" Coudet para el partido ante Banfield, luego de la fecha FIFA.

Si Arias no llega en forma, dado que aún tiene que entrar en la etapa de entrenamiento con sus compañeros, Javier García continuará siendo el arquero titular.

En tanto, la lista de lesionados que tenía Coudet comenzó a acortarse, dado que Augusto Solari y Alexis Soto, quienes sufrieron sendos desgarros, en el recto anterior de la pierna derecha y en el bíceps femoral de la pierna derecha, respectivamente, volvieron a entrenarse con el plantel.

Por otra parte, quienes siguen en tratamiento kinesiológico, son el chileno Marcelo Díaz y el zaguero Leonardo Sigali, dado que el primero tiene un golpe en una rodilla, mientras que el defensor padece una contractura en el bíceps femoral izquierdo.

Dos vIsitas de lujo: Lautaro Martínez y el "Huevo" Acuña

En la práctica que el plantel realizó en el predio "Tita Matiussi" estuvieron de visita el delantero Lautaro Martínez, actualmente en el Inter de Italia, y el mediocampista Marcos "Huevo" Acuña, en el Sporting de Lisboa.

Ambos jugadores están afectados a la Selección argentina que se prepara para los amistosos ante México, y en el tiempo libre que les concedió el entrenador Lionel Scaloni pasaron a saludar a algunos excompañeros de la "Academia".

El sitio oficial de Racing en Twitter mostró fotos de los dos jugadores con el entrenador "Chacho" Coudet, pero también con algunos referentes como Lisandro López y Gustavo Bou.