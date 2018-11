Newell's y Defensa empataron en un partidazo bajo la lluvia

Newell's y Defensa y Justicia empataron sin goles anoche en un gran partido jugado en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, bajo una lluvia torrencial, por la 12ª fecha de la Superliga de fútbol.

Newell's fue levemente superior y generó más llegadas, pero Defensa tuvo dos ataques muy profundos en el final, como la situación que dilapidó Gastón Togni, solo en el área chica, a los 33 minutos del complemento.

Newell's jugó mejor en el primer tiempo porque se paró bien con el doble cinco de Bernardello y Cacciabue y tuvo dinámica y velocidad en los ataques de Amoroso y Fértoli por los costados, pero le faltó precisión y definición adelante.

Y Defensa, que lució incómodo con el planteo de presión y ataque local del primer cuarto de hora, pareció despertarse a los 15 minutos con un buen desborde de Ciro Rius por derecha, quien mandó un centro atrás que remató Miranda, pero el arquero local Alan Aguerre salvó con una volada magistral.

El "Halcón" de Varela volvió a avisar a los 22 minutos con una buena jugada de Nicolás Fernández hasta el área que remató Togni, pero Aguerre volvió a salvar su arco luego de dos rebotes.

Y Newell's generó su mejor llegada a los 29 cuando Formica recuperó en el medio, abrió hacia Leal por la derecha y el centro atrás del portugués fue conectado de zurda por Fértoli, pero la pelota pegó en un poste derecho y se fue.

Más acción

El complemento repitió la historia del primero, pero ahora Defensa comenzó a disponer de espacios a espaldas de Bernardello en un campo de juego anegado por la lluvia, como a los 7 cuando Blanco aprovechó una mala salida pero remató desviado.

A los 10 minutos Fernández habilitó a Togni y el delantero fusiló a Aguerre, quien salvó a su izquierda, y luego volvió a patear afuera, mientras Newell's respondió a los 12 con un derechazo del ingresado Víctor Figueroa, bien sacado por el ex Newell's Ezequiel Unsaìn, hacia su izquierda, y a los 14 con un derechazo de Leal, que esta vez el arquero salvó con los pies.

Defensa tuvo una llegada muy clara a los 17 minutos cuando Nicolás Fernández le ganó a Paredes y sacó un zurdazo de media vuelta que rozó un poste, pero Newell`s contestó al minuto con un derechazo de Figueroa que el también ex "rojinegro" Lisandro Martínez la sacó en la línea.

Newell's superó a Defensa desde los 20 minutos del complemento porque volvió a ganar la pelota en el medio y a atacar.

Defensa dilapidó la llegada más clara del partido a los 33 cuando Fernández tiró el centro y Togni, que entró solo por el área chica, la tiró afuera.

Y Newell's tuvo la suya a los 36 minutos con otro derechazo de Figueroa, bien atajado por Unsain.

A los 42, Fernández quedó solo en un contrataaque con Aguerre y el arquero local le ganó en gran forma, y al minuto el ex Rosario Central Rafael Delgado metió un centro y Fernández cabeceó afuera, solo entre los centrales.

De esta manera, el equipo de Sebastián Beccacece, reconocido hincha de Newell's, llegó a los 22 puntos y comparte el tercer escalón con Independiente y Atlético Tucumán, aunque con peor diferencia de gol que ambos, mientras que Huracán es escolta del líder de la Superliga, Racing (29), con 23. Los dirigidos por Omar De Felippe se ubican en el 18vo. lugar con 12 unidades.