Cristian Pavón está desgarrado y se aleja de la segunda final de la Copa Libertadores

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón padece "un desgarro en el isquiotibial izquierdo", confirmó esta tarde el cuerpo médico del club de la Ribera, por lo que si debe cumplir con el plazo habitual de 21 días para volver a la práctica competitiva, sus chances de estar presente en la segunda final de la Copa Libertadores ante River Plate del sábado 24 en el estadio Monumental se alejaron definitivamente.

"Kichan" fue reemplazado este domingo a los 27 minutos del primer tiempo por esa lesión muscular y su reemplazante fue Darío Benedetto, autor del segundo tanto boquense en el empate 2-2 de la primera final copera disputada en la Bombonera.

Esa lesión se provocó al ir a buscar el cordobés una devolución de Ramón "Wanchope" Abila que lo tomó a contrapierna sobre el sector izquierdo del ataque "xeneize".

Pavón, quien no se había entrenado con normalidad durante la semana, se retiró llorando por la impotencia de no poder seguir disputando la primera final del torneo más importante de Sudamérica.

Y justamente él era uno de los cuatro futbolistas boquenses que se tenía que cuidar en el partido de ida, ya que tenía dos tarjetas amarillas y de recibir una más no iba a poder disputar el partido definitorio. Los otros tres eran Pablo Pérez, Nahitan Nández y el lateral izquierdo uruguayo Lucas Olaza.

En tanto, el lateral derecho Leonardo Jara, otro de los futbolistas boquenses que se retiró lesionado, tiene contracturados los gemelos (zona inferior de las pantorrillas) de ambas piernas.

Jara, de muy bajo rendimiento en los últimos partidos y especialmente el domingo ante River, fue reemplazado por Julio Buffarini, quien le aportó al equipo marca en la zona derecha de la defensa y su habitual entusiasmo, que fue premiado con aplausos por los hinchas.

Al margen de la recuperación o no de Jara, ex Estudiantes de La Plata, no son pocas las voces cercanas al cuerpo técnico de Boca que adelantan la posible presencia de Buffarini, ex San Lorenzo y San Pablo, en la revancha copera.



La actualidad del plantel "xeneize"

El plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto volverá a entrenarse hoy a las 17 en el predio de Casa Amarilla, de cara a la revancha ante River que tendrá lugar dentro de 12 días, pero también con un compromiso por la Superliga en el medio, ante Patronato de Paraná.

Boca recibirá el sábado, a las 17, al conjunto entrerriano, que está urgido por zafar de la zona de descenso, en un adelanto de la 13ra. fecha del torneo local, para no dejar otro partido postergado debido a las finales de la Libertadores, dado que por la duodécima jornada le queda pendiente su visita a San Juan para jugar ante San Martín.

Ante Patronato el "xeneize" jugará seguramente con el mismo equipo que goleó en La Bombonera a Tigre 4-1 por la undécima fecha el sábado 3 de noviembre, con dos goles de Carlos Tevez, uno del colombiano Edwin Cardona y otro de Buffarini.

En consecuencia, ante el "Patrón", Guillermo Barros Schelotto pondría en cancha a Agustín Rossi; Buffarini, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi y Emanuel Más; Agustín Almendra, Fernando Gago y Cardona; Mauro Zárate, Benedetto y Tevez.

River espera una recaudación récord

Los socios de River Plate ya pagaron la reserva de 50.000 lugares para la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors el sábado 24 de noviembre y en el club de Núñez estiman una recaudación histórica que rondaría los 100 millones de pesos, tras el empate en La Bombonera en dos goles.

El domingo cerró la venta online para los hinchas adheridos al sistema “Tu lugar en el Monumental” y cerca de 48.000 asociados lograron comprar sus entradas. La recaudación parcial es, hasta ayer, de 70 millones de pesos.

Además, ya tienen su lugar asegurado unos 2.000 socios del sistema de abonos anuales, palcos y sistema “Hospitality” de la platea Belgrano, mientras que en las próximas horas se conocerán los lugares disponibles para la “Comunidad Somos River”.

Asimismo, desde el club ya saben que, como viene sucediendo desde cuartos de final, no habrá venta al público invitado ya que hay lugar para 66.000 hinchas y cerca de 60.000 son socios con derechos a su entrada. El resto está conformado por un cupo de abonos, protocolos y sponsors.

Los precios de las entradas son los siguientes: Sívori y Centenario (altas): $ 800; Sívori y Centenario (medias y bajas): $ 1.650; San Martín y Belgrano (altas): $ 1.850; San Martín y Belgrano (bajas) $ 2600; San Martín y Belgrano (medias) $ 2.800.

Las plateas Belgrano se podrán retiran hoy y mañana. El jueves y viernes será el turno de las ubicaciones de la San Martín; el sábado y lunes 19 las cabeceras Sívori; y martes 20 y miércoles 21 las entradas para la Centenario.

Marcelo Gallardo licenció el plantel

En tanto, el entrenador Marcelo Gallardo licenció por dos días al plantel "millonario" y ya empieza a diseñar el equipo con las recuperaciones del capitán Leonardo Ponzio y el delantero Ignacio Scocco, de cara a la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca el 24 de noviembre.

Ponzio, quien estuvo cerca de jugar en La Bombonera, sufrió un desgarro del bíceps femoral de la pierna derecha hace 12 días y esta semana intensificará los trabajos físicos para poder estar a la par del resto en la semana previa a la revancha.

Por el lado del goleador Scocco, quien sufrió una sobrecarga muscular en el partido de visitante ante Estudiantes (0-1) por la Superliga, volvió a sentir molestias durante la semana pasada. Por esa razón, no fue parte ni siquiera del banco de suplentes ante Boca, pero se estima que no tendrá problemas en tener el alta médica de cara a la revancha.

En cuanto a los jugadores que estaban con amonestaciones, solamente el colombiano Rafael Borré se perderá la revancha, ya que recibió una tarjeta amarilla nuevamente y por eso la recuperación de Scocco será clave en estas dos semanas.

Los jugadores Jonatan Maidana, Javier Pinola, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez, quienes estaban con la misma preocupación, no fueron amonestados y seguramente serán parte del primer equipo en la segunda final superclásica.

River volverá a entrenarse mañana miércoles por la tarde en el predio de Ezeiza y repetirá la rutina hasta el sábado. El domingo próximo el plantel tendrá descanso y volverá a trabajar el lunes 19, para quedar concentrado en el predio de Cardales al menos tres días antes del partido.