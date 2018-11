"Parece que vino el FBI para que no tengamos contacto con Gallardo"

El entrenador de River, Matías Biscay, apeló a la ironía para dar cuenta de la comunicación nula que tuvo con Marcelo Gallardo durante el choque ante Boca en la primera final de la Copa Libertadores, y al respecto comparó ese celo por aislar al "Muñeco" con el accionar "del FBI".

"Con Gallardo no pude hablar aún. Parece que vino el FBI para que no tengamos contacto con él. Por eso todavía no pude hablar con Marcelo", señaló Biscay en conferencia de prensa.

Biscay, reemplazante del suspendido Gallardo para las finales ante Boca, hizo mención a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) ante el control riguroso de Conmebol para que el "Muñeco" no tuviese contacto con su cuerpo técnico, incluida una inspección de la policía en el vestuario en la previa del encuentro.

"El resultado fue justo. River hizo bien las cosas en el primer tiempo y Boca, en el segundo, generó la gran tapada de Franco (Armani) contra (Darío) Benedetto. Boca lo emparejó. Habíamos hecho un desgaste grande, la cancha estaba pesada y nuestros jugadores lo sintieron", señaló Biscay.

El ayudante de Gallardo destacó una vez más el despliegue de sus jugadores: "imponen condiciones en cualquier cancha. Es difícil ir a Porto Alegre e imponer condiciones, como también en la cancha de Boca".

A su vez, Biscay explicó por qué River se alineó con línea de cinco defensores en La Bombonera: "fue para que los laterales pasen al ataque constantemente. Con tres en el fondo podíamos cubrir mejor el ancho de la cancha".

El defensor Jonatan Maidana acompañó a Biscay en la conferencia de prensa y resaltó la labor del equipo: "a lo largo del partido los controlamos bien. Ellos tienen delanteros de jerarquía, nosotros también, y el que menos se equivoque se quedará con el partido en la revancha".

Por último, uno de los caudillos "millonarios" apuntó que harán "el esfuerzo necesario" en la revancha para definir la final "con la gente de River".