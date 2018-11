Delfino ajusta los últimos detalles en Sarmiento para recibir a Arsenal

El entrenador del líder Sarmiento, Iván Delfino, ya probó el equipo titular que mañana recibirá a Arsenal de Sarandí, en el partido correspondiente a la fecha 10 del Campeonato de la B Nacional. Frente a los del Viaducto, el Verde alinearía a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Con estos once, finalmente se confirmó que el "Checho" Quiroga ingresará por el suspendido Guillermo Farré, siendo esa la única variante en relación a los once que en la fecha pasada empataron sin goles frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

El choque de mañana comenzará a las 20; será televisado en vivo y en directo por TyC Sports; y la terna arbitral estará compuesta por Yael Falcón Pérez y los líneas Juan Vázquez y Mariano Altavista. Para hoy está previsto que el plantel trabaje con la pelota parada.

En cuanto al rival, en las últimas horas el DT de Arsenal Sergio Rondina contó que el grupo "está triste por la lesión de Juan (García)" y que a la hora de armar el equipo tendrá que buscar alternativas ya que "no tenemos un reemplazo natural de García; Pons, Cérica y Lomónaco son parecidos entre sí pero distintos a Juan Manuel". Tampoco aseguró que se contrate un nuevo delantero, "veremos en el receso si está la posibilidad económica de incorporar un reemplazante".

Por otra parte, consideró que "los rivales preparan los partidos de una manera distinta cuando enfrentan a un equipo que está arriba". A pesar de esto "Sarmiento tiene jugadores de jerarquía y un técnico ganador que ascendió con Patronato e intentarán ser protagonistas".

La continuidad de la fecha diez

Guillermo Brown, de Puerto Madryn empató ayer 0-0 ante Platense en un partido por la décima fecha de la B Nacional que se disputó en el estadio Cayetano Castro de Racing, de Trelew por decisión de los dirigentes de la "Banda", quienes consideraron necesario actuar en un escenario de menor capacidad por la escasa respuesta de sus parciales.

La jornada se cerró con Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 (Castro, Imperiale y Negri)- Gimnasia de Jujuy 1 (Virreyra) y Mitre (Santiago del Estero) 2 (Ismael Blanco y Alan Bonansea)-Temperley 1 (Rodrigo Acosta).

El torneo continúa hoy con los partidos entre Nueva Chicago-Gimnasia de Mendoza (15:35), Ferro-Villa Dálmine y Quilmes-Defensores de Belgrano (20) y Olimpo de Bahía Blanca-Almagro (21:05).