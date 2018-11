Luciano Araya, la historia del pibe de Junín que juega en el fútbol de Bangladesh

El futbolista juninense Luciano Araya, de 25 años, integra actualmente el plantel profesional del Sheikh Jamal Dhanmondi Club, equipo que interviene en la liga de Bangladesh, ciudad de Dhanmondi, en el sur del continente asiático.

La carrera de este buen delantero siempre estuvo marcada por un gran talento y también un enorme sacrificio. Tuvo un paso por varios clubes: en nuestra ciudad defendió los colores de Jorge Newbery y en la zona jugó en Rivadavia de Lincoln, en El Linqueño y en Sport Club de Salto. También jugó en la Unión San Felipe de Chile.

Antes de partir rumbo al continente asiático, Araya tuvo una gran campaña en el Sport Club de Salto, obteniendo el campeonato de la liga local y también transformándose en el goleador del certamen. Tras esa coronación, el pibe de Junín recibió la propuesta de jugar en Bangladesh, lo conversó con su familia y aceptó del desafío.

Luego de firmar contrato y de realizar los primeros entrenamientos junto a sus compañeros del Sheikh Jamal Dhanmondi Club, Luciano regresó a Salto para completar algunos trámites y allí fue entrevistado por Mauricio Fernández Carranza para el programa "Sin Anestesia" que se emite por la 88.5 FM Ciudad Salto.

Sobre su vida en Bangladesh, contó: "Allá vivo con tres compañeros en un departamento y otra persona que se encarga de lavarnos la ropa y hacer las compras. Es un lugar muy lindo y estamos a 150 metros del predio donde entrenamos".

En cuanto a lo deportivo, Araya dijo: "El Sheikh Jamal Dhanmondi es un club de Primera División que ya salió campeón algunas veces; aunque hay un equipo más fuerte que manejan un gran presupuesto. El torneo es muy competitivo, muy duro. Jugamos la Premier Ligue de Bangladesh; y para que te des una idea hay un jugador de la selección de Costa Rica, otro que vino de la primera de Brasil. Está dos escalones más de lo que uno estaba acostumbrado a jugar".

Agregó: "En el debut noté que debía rebotar y moverme mucho porque siempre tenés defensores pegados. Además hay mucha humedad y hace un calor tremendo. Pero más allá de eso vamos bien, la Copa arrancó hace poco y en nuestra zona estamos primeros (son zonas de 3 y 4 equipos) y clasifican dos. En un mes arranca el torneo".

Por último, en cuanto a la adaptación, señaló: "Fueron tres semanas que estuve a prueba donde vinieron varios delanteros. Por suerte anduve bien y metí algunos goles, lo que me permitió quedarme y firmar hasta fin del torneo".

"Lo más complicado es el idioma. Hablan el suyo y muchos el indio. Son imposibles (risas). Pero como algunos manejan el inglés estoy aprendiendo algo y con ese poquito más señas y la ayuda de los profes Ariel Colman y Diego Rojas que me hacen de traductores en las charlas técnicas me las voy rebuscando", finalizó.

En definitiva, Luciano Araya, delantero exquisito y de enorme futuro, hasta fin de año tendrá la posibilidad de mostrar sus condiciones en el lejano fútbol de Bangladesh. Sin dudas que será una experiencia enriquecedora para el pibe de Junín.