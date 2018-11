San Lorenzo iniciará en Liniers la era de Jorge Almirón como DT

San Lorenzo iniciará mañana con su visita a Vélez Sarsfield la era de su nuevo DT, Jorge Almirón, quien llegó para recuperar a un equipo derrumbado por la sucesión de golpes sufridos con su antecesor, Claudio Biaggio, desde el comienzo de la actual temporada.

El encuentro en el estadio José Amalfitani, válido por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), comenzará a las 21.30 con arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por Fox Sports Premium.

Almirón asumió las riendas del plantel "azulgrana" el pasado martes y tuvo un puñado de entrenamientos para "tratar de levantar el ánimo del equipo", un aspecto que reconoció como el más importante antes de darle su perfil futbolístico.

La llegada del ex DT de Lanús entusiasmó a una hinchada sanlorencista ávida de resultados pero también de una propuesta convincente, algo que pocas veces pudo apreciarse en la gestión del "Pampa".

Almirón, de 47 años, llega de un paso por Atlético Nacional de Medellín y su última experiencia en el fútbol argentino fue su exitoso ciclo en Lanús, con el que ganó tres títulos locales en 2016 y fue finalista de la Copa Libertadores 2017.

En sus pocas prácticas, el flamante entrenador probó un equipo con el habitual esquema que utilizaba en el club "granate": 4-3-3.

Las novedades en cuanto a nombres serian los regresos de Gabriel Rojas en defensa; Ariel Rojas y Gerónimo Poblete en el mediocampo y Rubén Botta en la delantera. Saldrán de la formación Elías Pereyra, Franco Mussis, Carlos Insaurralde y Pablo Mouche. Además, el capitán Nicolás Blandi seguirá al margen por lesión.

San Lorenzo acumula dos derrotas consecutivas en la Superliga (Racing 1-2 y Talleres 0-1), combinadas con la eliminación de los cuartos de final de la Copa Argentina a manos de un equipo de la B Nacional como Temperley, lo que precipitó la renuncia de Biaggio.

El equipo no vence como visitante desde la temporada pasada (1-0 a Independiente, el 4 de abril) y en este torneo marcha 22do. con diez unidades y un partido pendiente con Atlético Tucumán.

Vélez atraviesa un presente mucho más fructífero. Alejado definitivamente de la pelea por el descenso, el equipo parece afianzado a la idea de Gabriel Heinze y se ubica noveno con 17 puntos, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

De local, Vélez suma cuatro triunfos en fila y acumula un invicto de trece encuentros tras la última derrota ante Patronato de Paraná, el 10 de febrero pasado.

El historial en Primera División muestra ventaja para San Lorenzo con 69 victorias, 53 empates y 46 derrotas en 168 partidos. No perdió en sus últimas cinco visitas a Liniers (dos victorias y tres empates).