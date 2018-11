Cardona concentró en Boca y Gallardo no confirmó el equipo

El mediocampista Nahitan Nández fue desafectado de la convocatoria de la Selección de Uruguay, luego del pedido de Conmebol, al tiempo que el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, decidió el retorno a la lista de concentrados del volante Edwin Cardona y descartó la inclusión del arquero Esteban Andrada para el encuentro de ida de la final de la Copa Libertadores frente a River Plate.

Nández había sido convocado por Washington Oscar Tabárez para la doble fecha FIFA de la próxima semana, donde Uruguay va a enfrentar a Brasil (en Londres) y Francia (en París).

Pero en las últimas horas la Conmebol le pidió a las federaciones afiliadas que no citen a jugadores de Boca ni de River, teniendo en cuenta que los equipos argentinos jugarán la final de la Copa Libertadores.

La AFA había realizado gestiones ante Conmebol para que las selecciones del continente "liberen" de esos compromisos internacionales a los jugadores de ambos equipos.

Si bien la nota enviada por la Conmebol cabría para los jugadores extranjeros, el entrenador Lionel Scaloni tampoco citó a ningún futbolista de Boca o de River para los amistosos que el equipo albiceleste disputará con México en Córdoba y Mendoza.

La lista de bde Boca para el partido del sábado cuenta como novedad con el regreso de Edwin Cardona, en función de los que lograron la clasificación en Brasil y frente a Palmeiras.

El que no fue incluido, pese a tener el alta médica desde la semana pasada, es el arquero Esteban Andrada, recuperado de la fractura en el maxilar.

Los convocados son: Agustín Rossi, Carlos Lampe, Paolo Goltz, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Lucas Olaza, Lisandro Magallán, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Fernando Gago, Agustín Almendra, Cardona, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Sebastián Villa, Mauro Zárate, Darío Benedetto y Ramón Ábila.

Respecto del equipo, Barros Schelotto apostaría por los mismos once que jugaron la revancha ante Palmeiras con Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pérez; Villa, Ábila y Pavón.



Gallardo, indeciso

La formación que presentará River Plate mañana, para disputar el superclásico por la copa Libertadores con Boca es una incógnita, dado que el entrenador Marcelo Gallardo, no realizó la práctica de fútbol con los posibles titulares en el entrenamiento de ayer en Cardales, aunque Gonzalo Martínez y Lucas Pratto se atisbaban entre los once que arrancarán la primera final de la Copa Libertadores.

El "Muñeco" sólo hizo algunos trabajos tácticos en ofensiva con Gonzalo Martínez por la izquierda y en la zona del enganche, con Lucas Pratto de centrodelantero y con Rafael Borré por la banda derecha, mientras que el resto del equipo tuvo a todos los jugadores mezclados.

De todos modos, por algunas especulaciones los posibles once podrían ser: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Borré y Pratto.

El plantel seguirá concentrado en el predio de Cardales, hoy volverán a los entrenamientos por la tarde y mañana se trasladará al "Monumental" para almorzar y luego partirá a las 15 hacia la "Bombonera" para la primera final.

Gallardo, sancionado por la Conmebol, no podrá concurrir al estadio "Alberto J. Armando" y se quedaría en la concentración del "Monumental" viendo el partido junto con algunos allegados y el manager del club, Enzo Francescoli.

Asimismo, el capitán Leonardo Ponzio, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en la revancha ante Gremio, sigue con las tareas diferenciadas para llegar a jugar la segunda final del 24 de noviembre en el estadio de Núñez.

Mientras que el delantero Ignacio Scocco, que sufrió una sobrecarga muscular en el gemelo derecho el pasado sábado ante Estudiantes, volvió a realizar un entrenamiento sin pelota y sigue en duda para ser tenido en cuenta en el partido de mañana.

Por otro lado, hubo charlas particulares con los jugadores de River que deben cuidarse de no ser amonestados para poder jugar la segunda final: Maidana, Pinola, Borré, Pratto, Enzo Pérez y "Pity" Martínez.

En otro orden de cosas, los socios de River Plate que forman parte de los abonos de "Tu lugar en el Monumental" tienen tiempo hasta el domingo 11 de noviembre a las 22 para reservar y comprar los lugares habituales que utilizan en los partidos de Superliga.

A partir del lunes próximo habrá una semana más para los socios que forman parte de la Comunidad Somos River, que suelen adquirir sus localidades en los remanentes de las plateas cabeceras y las laterales altas.

Mientras que la venta al público invitado se hará también por el sistema on line de la página oficial del club, pero aún no se determinaron los montos y los lugares del estadio donde habrá disponibilidad porque depende del remanente que dejen los socios.

Los precios para esta etapa inicial son los siguientes: sectores Sívori y Centenario altas, 800 pesos; Sívori y Centenario medias y bajas, 1.650 pesos; plateas San Martín y Belgrano altas, 1.850 pesos; el mismo sector bajo cuesta 2.600 pesos; y 2.800 pesos las plateas laterales medias.