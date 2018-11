Sarmiento, con la mira en Arsenal

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la tarde en el predio Ciudad Deportiva con la mente puesta en el partido correspondiente a la fecha 10, donde el equipo de Iván Delfino recibirá a Arsenal el martes, en el Estadio "Eva Perón", a partir de las 20 y con el arbitraje confirmado de Yael Falcón Pérez.

En la práctica de ayer se volvió a notar un buen clima de trabajo y no es para meno si se tiene en cuenta la gran campaña que viene realizando el Verde. En nueve fechas disputadas, los dirigidos por Delfino han cosechado 21 puntos producto de seis victorias y tres empates. Con ese puntaje, Sarmiento está invicto y es un justo puntero del Campeonato de la B Nacional.

En la fecha 10 el conjunto de nuestra ciudad se medirá con otro de los animadores del certamen. Se trata de Arsenal, equipo del entrenador Sergio "Huevo" Rondina que llegará a Junín tras golear a Quilmes por 4 a 1, resultado que le permitió llegar a las 18 unidades y escalar al tercer lugar de las posiciones.

En definitiva, el martes se enfrentarán dos de los mejores equipos del torneo. Y para seguir en lo más alto, el entrenador Delfino comenzará a delinear el equipo hoy, cuando arranque con los ensayos de fútbol.

En cuanto al probable equipo titular, el DT del Verde deberá realizar una variante obligada por la expulsión del volante Guillermo Farré. El reemplazante del "5" del Verde sería el "Checho" Sergio Quiroga pero habrá que esperar a los primeros ensayos para tener más precisiones.

Por último, cabe recordar que el partido del martes, entre el Verde y los del Viaducto, será televisado en vivo y en directo por TyC Sports. Junto el arbitraje de Falcón Pérez los líneas serán Juan Vázquez y Mariano Altavista.

El buen momento del equipo de Rondina

En un partido que quedará recordado por la gran diferencia que hubo, Arsenal demostró ante su clásico rival, Quilmes, quien es el dominador y el que mejor juega y lo remarcaron en el tanteador por 4-1.

Los dirigidos por Sergio Rondina supieron ser superiores desde el minuto uno y en apenas 12 minutos ya lo ganaba 2-0 y al termino de la primera parte, el conjunto de Sarandí ya goleaba por 3-0.

El autor del tercer gol, Gastón Álvarez Suárez que hizo un golazo, habló tras el triunfo y goleada ante el Cervecero donde se mostró muy contento por el partido que hizo.

“Es una linda sensación. Sabemos cómo se juega este clásico y estamos muy contentos por haber ganado y haber hecho un muy buen partido”, confesó el delantero en sus primeras palabras tras la goleada.

“Tenía muchas ganas de convertir. Hace varios partidos que lo vengo buscando y gracias a dios se me dio en este partido tan importante. Lo bueno es que el partido se ganó y seguimos arriba”, comentó el ex Belgrano que está de a poco empezando a afianzarse en el equipo

“Tratamos de jugar y después ser ordenando. En el segundo tiempo salimos un poco dormidos, donde ellos aprovecharon y descontaron”, confesó el delantero cordobés.

“El técnico nos dijo lo que significaba este partido contra Quilmes. Era muy importante para todos y para la gente. Entramos a jugar como tal. No nos olvidamos de lo mejor que sabemos hacer que es jugar y presionar”, dijo Álvarez Suárez que tuvo un paso por Los Andes.

“Hace varios partidos vengo levantando el nivel. De a poco, partido tras partido voy mejorando. Lo que sí rescato es que el equipo jugó y está bien”, comentó el cordobés.

“Estaba muy pesado y hacía mucho calor. Nosotros intentamos tener la intensidad y por eso ganamos el partido”, dijo el ex delantero de San Marcos de Chile y Sportivo Belgrano.

“Los primeros partidos no se nos dio el resultados. Teníamos cosas buenas. Después del tercer encuentro se nos fue abriendo el arco con el gol y eso es muy importante”, confesó Gastón en sus últimas palabras antes de partir.

Arranca la fecha 10 del campeonato

Atlético de Rafaela recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero en el partido con el cual comenzará la décima fecha del Torneo de la Primera B Nacional. El encuentro se jugará a partir de las 21.00 en el estadio del elenco rafaelino y será controlado por el árbitro Pablo Díaz.

Luego, mañana sábado, a las 12, Brown de Adrogué será local de Agropecuario de Carlos Casares con Ramiro López como juez. También mañana, a las 14, Deportivo Morón será anfitrión de Ramón Santamarina de Tandil con arbitraje de Bruno Bocca y a las 14.00 Chacarita se enfrentará a Instituto de Córdoba con Jorge Broggi como árbitro.

La jornada continuará el domingo, a las 16, con el encuentro entre Guillermo Brown de Puerto Madryn y Platense que se jugará en el estadio de Racing de Trelew con Pablo Dóvalo como juez principal.

En tanto, a las 18, Mitre de Santiago del Estero recibirá a Temperley con arbitraje de Eduardo Gutiérrez y televisación en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports y a las 18.30 Independiente Rivadavia de Mendoza será local de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Diego Ceballos como juez.

El lunes la fecha seguirá con el partido en el cual Nueva Chicago se mida ante Gimnasia de Mendoza a partir de las 15.35 con Lucas Novelli como árbitro y televisación en directo por la mencionada señal de cable.

A las 20, Quilmes será anfitrión de Defensores de Belgrano con arbitraje de Mariano González y televisación en directo y a la misma hora Ferro recibirá a Villa Dálmine con Sebastián Ranciglio como juez. Y, además a las 21.05 Olimpo de Bahía Blanca será local de Almagro con Luis Lobo Medina como juez.

Triunfo de la Reserva

Por la octava fecha del Torneo de Reserva de la Primera B Nacional, Sarmiento le ganó ayer a Quilmes por 1 a 0, con un tanto anotado por Javier Arias, a los 36 minutos del segundo tiempo. La victoria es más que importante ya que el conjunto "Cervecero" es el líder del torneo con 19 puntos. De esta manera, los pibes del Verde pudieron achicar diferencias, ahora tienen 14, y se mantienen como escoltas.

Los titulares del conjunto que conduce Martín Funes fueron Martín Moyano; Martín García, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Laureano Puñet; Federico Paradela, Manuel García, Erik Lescano; Benjamín Borasi, Gianfranco Ottaviani y Facundo Walker. Suplentes: Carlos Moyano, Tomás Sartori, Bruno Luizzi, Julián Brea, Javier Arias y Sebastián Cavallín.