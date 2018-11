El plantel de Sarmiento vuelve a las prácticas

Hoy, luego de dos días de descanso tras el empate, lograron sin tantos en la visita a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, por la undécima fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol, el plantel profesional de Sarmiento de Junín regresa a las prácticas, pensando en el partido del martes próximo ante un equipo que viene en alza, Arsenal de Sarandí.

Se van a enfrentar desde las 20 y será televisado en directo. El invicto conjunto que dirige Iván Delfino y los de Sarandí, jugarán en el estadio "Eva Perón", con arbitraje de Yael Falcón Pérez, asistido desde las bandas por Juan Vázquez y Mariano Altavista.



La programación completa es la siguiente:

Mañana viernes: A las 21, Atlético de Rafaela vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, con el contralor del juez Pablo Díaz.

Sábado 10: A las 12, Brown de Adrogué vs. Agropecuario de Carlos Casares, Ramiro López; a las 14: Morón vs. Santamarina de Tandil, con contralor de Bruno Bocca; y ChacaritaJrs. vs. Instituto de Córdoba, Jorge Broggi.

Domingo 11: A las 16, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Platense, en cancha de Racing de Trelew, Pablo Dóvalo; a las 18, Mitre de Santiago del Estero, televisado, con arbitraje de Eduardo Gutiérrez; y desde las 18.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con arbitraje de Diego Ceballos.

Lunes 12: A las 15.35, Nueva Chicago vs. Gimnasia de Mendoza (televisado), con arbitraje de Lucas Novelli; a las 20, también televisado, Quilmes AC vs. Defensores de Belgrano, siendo juez Mariano González; y Ferro Carril Oeste vs. Villa Dálmine, con Sebastián Ranciglio en el contralor de las acciones.

A las 21.05, Olimpo de Bahía Blanca contra Almagro (televisado), dirigidos por Luis Lobo Medina.

Martes 13: SARMIENTO DE JUNIN vs. Arsenal de Sarandí, televisado por TyC Sports y con Yael Falcón Pérez como soplapitos.