Sarmiento empató frente a Agropecuario y se mantiene como líder invicto del torneo

Sarmiento empató 0 a 0 frente a Agropecuario Argentino, anoche, en Carlos Casares, en el partido que marcó el cierre de la novena fecha del Campeonato de la B Nacional. Con la igualdad, el conjunto de nuestra ciudad llegó a los 21 puntos y logró conservar el invicto y el liderazgo del certamen. Más de mil hinchas coparon la tribuna visitante del Sojero.

A los 27 minutos de la primera parte, el árbitro Héctor Paletta expulsó al volante Guillermo Farré tras una polémica jugada donde el "5" del Verde golpeó a Gonzalo Papa. Con el hombre de menos, Sarmiento se replegó bien, mantuvo el orden, apostó a aguantar el resultado y logró sumar un punto importe que lo mantiene en lo más alto de las posiciones.

El primer tiempo

En el trámite de las acciones, el partido arrancó mejor para el local. Es que los volantes del "Sojero", principalmente el doble cinco que conformaron Alderete y Papa, manejaron el balón con pausa y bastante criterio; y eso hizo que el conjunto de De La Riva tenga un juego un tanto más vistoso.

En esos primeros minutos del encuentro el equipo de Iván Delfino se replegó bastante atrás ante las buenas asociaciones del rival. Sarmiento le cedió terreno y de esa manera se fue metiendo en su propio arco.

No obstante, como viene ocurriendo a lo largo del torneo, el conjunto de nuestra ciudad se viene mostrando muy seguro en defensa. Castet le ganó el duelo al "Burrito" Martínez y entre Landa, Olivera y Garnier se las arreglaron más que bien para despejar el peligro.



\LEÉ MÁS El equipo de Iván Delfino hace historia





Con el correr de los minutos, Agropecuario fue creciendo pero sin generar demasiado peligro sobre el arco de Vicentini. En Sarmiento, el orden táctico fue la principal virtud porque al momento de jugar el equipo de Delfino no tuvo muchos argumentos.

En esa primera parte, a los 27 minutos, el conjunto de nuestra ciudad se iba a quedar con un jugador menos, luego de que Farré golpeara a Papa en una jugada polémica. El "5" de Sarmiento rechazó y dejó la pierna en el aire y golpeo a su rival; el árbitro Paletta interpretó una mala intención de Farré y por eso le mostró la roja.

Con el hombre de menos, los dirigidos por Delfino se replegaron aún más atrás y apostaron a aguantar el cero en el arco; y lo lograron siempre gracias al buen trabajo defensivo y a la seguridad de Vicentini.

Por último, antes de que finalicen los primeros 45, el DT del Verde metió a Sergio Quiroga por Cólzera; y desde lo futbolístico el partido no regaló mucho más.

Poco fútbol

En la segunda parte del encuentro, Sarmiento siguió sintiendo el hombre de menos pero Agropecuario no aprovechó esa diferencia numérica. Claramente, el conjunto de nuestra ciudad apostó a cuidar el resultado y a ganarlo con alguna contra.

El equipo de b se siguió refugiando en el buen trabajo defensivo y tuvo algunas aproximaciones con la velocidad de Villalba o de Quiroga. No obstante, el peligro no alcanzó a inquietar al arco defendido por Emanuel Trípodi; y así el tiempo se fue diluyendo.

Para darle aire al equipo, Delfino metió a David Depetris por Nicolás Castro y sobre el final del partido ingresó Daniel Garro por Nicolás Orsini pero nada alternó las acciones.

Con el buen trabajo defensivo, algunas atajadas de Vicentini y un gran despliegue de Franco Leys, al Verde le alcanzó para sumar un punto importantísimo. Porque con el empate el equipo de Delfino sigue haciendo historia, mantuvo el invicto y es el único líder que tiene el torneo de la B Nacional.