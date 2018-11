Sarmiento visita a Agropecuario en el cierre de la novena fecha

Sarmiento visita hoy a Agropecuario Argentino de Carlos Casares con la intención de seguir en lo más alto de la primera B Nacional, en el partido que cerrará la novena fecha. El encuentro se disputará desde las 21.05, en el estadio "Ofelia Rosenzuaig", con arbitraje de Héctor Paletta y televisación de TyC Sports.

El Verde de nuestra ciudad, que suma 20 puntos, visitará Carlos Casares con la intención de defender el invicto y de seguir en lo más alto de la tabla, mientras que en Agropecuario, que tiene 12 unidades, se producirá el debut como local del entrenador Felipe De la Riva, quien se presentó la fecha pasada con un triunfo sobre Quilmes por 1-0.

El equipo de nuestra ciudad, que conduce Iván Delfino, único puntero del torneo, alinearía con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba; Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Además de esos 11, quedaron concentrados: el arquero Facundo Daffonchio; el defensor Ariel Kippes; los volantes Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Daniel Garro; y los delanteros Santiago Rosa, Joaquín Vivani y David Depetris.

Por el lado del local, se cree que el DT del Sojero repetiría el mismo equipo que le ganó 1 a 0 a Quilmes en la fecha pasada. Es decir, iría con Emanuel Trípodi; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso y Enzo Díaz; Jonathan Blanco, Reinaldo Alderete, Gonzalo Papa y Brian Blando; Juan Manuel Martínez y Cristian Barinaga.

De cara al choque de hoy se espera que una gran cantidad de hinchas del Verde lleguen a Carlos Casares para alentar al líder del torneo. Para adquirir las últimas entradas, la venta continuará hoy lunes, de 8 a 12.

Nueva Chicago perdió con Platense

Nueva Chicago fue goleado ayer a la tarde por Platense 3 a 0 en Vicente López, por la novena fecha de la Primera B Nacional. El Torito de Mataderos perdió el invicto en el certamen y no pudo alcanzar el liderazgo. Agustín Palavecino (29m.PT), Cristian Tarragona (12m.ST) y Diego Tonetto (35m.ST) marcaron los goles del partido.

Agustín Silva, arquero de Chicago, le contuvo penales a Cristian Tarragona (35m.PT, del rebote llegó el tanto de Tonetto) y a Cristian Amarilla (35m.ST).

El resto de los partidos de ayer

En otros encuentros, Gimnasia de Mendoza derrotó a Ferro 3 a 1, con goles de Gabriel Fernández (1m.PT) y Patricio Cuchi (8m.PT) y Pablo Cortizo (20m.ST), y Lautaro Torres (43m.PT) para los de Caballito.

Gimnasia de Jujuy empató como local, en tiempo de descuento, con Deportivo Morón 1 a 1. Abrió el marcador a los 24 minutos del segundo Cristian Lillo para el conjunto visitante, mientras que cuando cerraba el cotejo, a los 45', igualó Sebastián Sánchez para el equipo dirigido por Carlos Morales Santos.

El partido fue bastante chato, equilibrado y no ofreció demasiadas alternativas de juego por parte de ambos equipos. Las pocas aproximaciones a las áreas terminaron en goles; el primero tras un córner bien ejecutado por el volante Nicolás Ramírez que capitalizó Lillo, quien aprovechando un rebote, dejó sin respuestas al arquero De Giorgi.

El gol del empate llegó luego de un centro frontal desde media cancha que hizo escala en la cabeza de Bailone antes de caer en los pies de Sánchez, quien no desperdició la chance más neta que tuvo el equipo local durante todo el partido y que marcó justicia en el resultado.

Este nuevo empate le sirve a Gimnasia para seguir sumando en la era Morales Santos, mientras que para Morón fue su segundo empate consecutivo.

En tanto, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó en el norte con Olimpo de Bahía Blanca 1 a 1. Gabriel Graciani (27m.PT) abrió el marcador para los bahienses y empató Javier Rossi (18m.ST). Olimpo terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Said Llambay (9m.ST) y el arquero Fermín Holgado (51m.ST, por demorar el juego fue doblemente amonestado), quien fue sustituido por el defensor Nicolás Katz al haber realizado ya los tres cambios.

Hoy, se completa la novena fecha

Hoy se completa la novena fecha con Arsenal - Quilmes (15.30), Almagro - Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30), Santamarina de Tandil - Chacarita (20) y, lo ya dicho, Agropecuario de Carlos Casares - Sarmiento de Junín (21.05).

Posiciones: Sarmiento 20 puntos; Nueva Chicago 19; Arsenal e Independiente Rivadavia 15; Brown (Adrogué), Almagro, Mitre (Santiago del Estero) y Gimnasia (Mendoza) 14; Platense y Atlético Rafaela 13; Agropecuario e Instituto 12; Villa Dálmine, Gimnasia (Jujuy) y Ferro 10; Quilmes, Central Córdoba, Morón y Olimpo 8; Temperley y Chacarita 7; Defensores de Belgrano y Santamarina 6; Brown (Puerto Madryn) 5; Los Andes 4.