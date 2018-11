El puntero Racing recibe a Newell's con el objetivo de sumar un triunfo ante su gente

Racing, puntero del certamen, será local hoy ante Newell's Old Boys, golpeado por haber sido eliminado el jueves en la Copa Argentina por su rival de siempre Rosario Central, en busca de tres puntos que consoliden sus deseos de obtener el título, en el cotejo por la undécima fecha de la Superliga.

El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avelleneda, desde las 17.45, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de Fox Sport Premium.

Racing es sin dudas el candidato a obtener la Superliga y el rótulo no sólo le cabe por la campaña que está realizando y por el buen nivel de su plantel, sino porque los máximos "enemigos" como Boca y River, ambos finalistas, e Independiente se distrajeron con la Libertadores.

El equipo que dirige Eduardo Coudet fue eliminado por River en cuartos de final y a partir de allí solo pensó en la Superliga en donde los equipos que lo acosan son Atlético Tucumán, Unión y Defensa y Justicia, que tiene dos partidos menos jugados.

Racing justifica el liderazgo pese a cierta irregularidad en el rendimiento, con un esquema ofensivo, vertiginoso y con dos elementos que marcan la diferencia como el chileno Marcelo Díaz, el "cerebro" del equipo, el que maneja los tiempos y habilita siempre con acierto, y Lisandro López, con su veteranía, calidad y aporte goleador.

Asimismo, el líder sufre bajones muy marcados en los 90 minutos que le cuestan puntos, como ante Boca y San Martín de Tucumán y el DT Coudet en algunas ocasiones manejó mal los cambios y recibió críticas por ello.

Para el partido de hoy habrá un cambio en la "Academia" con el ingreso de Guillermo Pol Fernández por el desgarrado Augusto Solari, cambio que rindió dividendos en la fecha pasada durante el cotejo que le ganó 2-1 a San Lorenzo.

Por el lado de la "Lepra"

Newell's, dirigido por Omar De Felippe, llega anímicamente golpeado por la eliminación en cuantos de final de la Copa Argentina ante Rosario Central, 0-2 en cancha de Arsenal, aunque en su última presentación en la Superliga venció 2-0 a Argentinos Juniors.

El equipo rosarino, que suma 13 partidos sin ganar de visitante, necesita sumar puntos para incrementar el promedio, no para esta temporada sino para la próxima en donde puede estar implicado en la lucha por salvarse del descenso.

El rosarino es un equipo con muchos valores juveniles y mañana su entrenador De Felippe se juega mucho más que tres puntos debido a que en caso de perder podría peligrar su continuidad en el cargo.

En cuanto al historial, jugaron 150 veces, con 53 triunfo de Racing, 49 de los rosarinos y 48 empates.

También hoy

En la continuidad de la fecha 11, también hoy juegan: a las 11, Argentinos vs. Independiente; a las 13.15: Rosario Central vs. Colon; y a las 20, San Martin (T) vs. San Martín (SJ).