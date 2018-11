La Selección Sub 15 de Junín perdió la final

El Seleccionado Sub 15 de Junín perdió la final frente a San Nicolás de la Región Norte del Campeonato Nacional que organiza la AFA. El representativo de nuestra ciudad, empató anoche 1 a 1 en el partido de ida y con un 5 a 1 en el global el equipo que conduce el "Biyu" Germán Gaspar no pudo cumplir su sueño de revertir la serie.

Anoche, en el Estadio de Mariano Moreno y ante un buen marco de público, Junín hizo un buen partido pero no le alcanzó para revertir el 4 a 0 abajo. Para colmo de males, San Nicolás se puso en ventaja y eso aumentó aún más el nerviosismo en los chicos que representaron a la Liga Deportiva del Oeste. De todas formas, Elías Colman marcó el tanto del empate y con el 1 a 1 Junín se terminó quedando un merecidísimo segundo puesto.

El equipo formó con Franco Ferrari, Baltazar Mallaina, Julián Veinticinco, Elías Colman, Tadeo Henestrosa, Manuel Reynoso, Joaquín Gho, Agustín Bertone, Ángel Fernández, Kevin Pavia y Renato Herrera. En el banco de suplentes estuvieron Facundo Gómez, Ángel Castro, Santiago Peretti, Ramiro Fernández, Joaquín Serrano, Lucas Neto y Mirko Beleche.