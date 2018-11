Leonardo Villalba regresaría a la titularidad en Sarmiento

El volante Leonardo Villalba regresaría al equipo titular de Sarmiento que el lunes visitará a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, a las 21.05, en el marco de la novena fecha del Campeonato de la B Nacional.

Entre las particularidades que rodean el choque contra el "Sojero", cabe recordar que el partido será dirigido por Héctor Paletta, televisado por TyC Sports y contará con la presencia del público visitante.





Sin dudas que el encuentro en Carlos Casares ha generado una gran expectativa, no sólo porque podrá estar presente la parcialidad del Verde sino también porque el equipo de Iván Delfino defenderá el liderazgo por primera vez en el campeonato.

Es que en la fecha pasada, Sarmiento le ganó a Villa Dálmine por 2 a 1 y con ese triunfo, sumado al posterior empate de Nueva Chicago con Almagro, el conjunto de nuestra ciudad se convirtió en el nuevo líder del torneo con 20 puntos, uno más que el "Torito" de Mataderos.

En definitiva, la expectativa va creciendo ante un encuentro importante. Desde lo deportivo, el entrenador del Verde aún no confirmó el equipo titular pero todo hace suponer que solo resta definir un lugar en la zona media. Allí, por la banda izquierda, Delfino tendrá que elegir entre Nicolás Castro, Sergio Quiroga o Daniel Garro.

En definitiva, continuando con el trabajo previsto para esta semana, hoy, a las 17.30, en el Estadio "Eva Perón" y a puertas cerradas, el plantel ensayará fútbol con el probable once titular que el lunes visitará a Agropecuario.

Por último, cabe recordar que la venta de entadas continuará hoy, de 10 a 12 y de 16 a 20.30; mañana solo será de 9.30 a 12.30; y el lunes, de 8 a 12, se venderá el remanente para público en general.

Hoy arranca la novena fecha

Instituto de Córdoba recibirá hoy a Mitre de Santiago del Estero mientras que Villa Dálmine hará lo propio frente a Brown de Adrogué en los dos partidos con los cuales comenzará la novena fecha del Torneo de la Primera B Nacional.

El elenco cordobés será anfitrión del conjunto santiagueño a partir de las 21.00 con arbitraje de Pedro Argañaraz mientras que a las 21.05 Dálmine jugará como local ante el equipo de Adrogué con Luis Álvarez con televisación en directo por la señal e cable TyC Sports.

La fecha continuará mañana sábado a las 15.30 con el encuentro entre Defensores de Belgrano e Independiente Rivadavia con Ramiro López como árbitro y a la misma hora Los Andes será local de Atlético Rafaela con Gastón Suárez como juez principal.

La jornada dominical comenzará a las 15.10 con el encuentro en el cual Platense recibirá a Nueva Chicago con arbitraje de Fabricio Llobet y televisación en directo mientras que a las 16.30 Gimnasia de Mendoza será anfitrión de Ferro con Sebastián Mastrángelo como juez.

Luego, a las 17.00, Gimnasia y Esgrima de Jujuy será local del Deportivo Morón con Leandro Rey Hilfer como árbitro y a las 18.00 Central Córdoba de Santiago del Estero jugará en su cancha frente a Olimpo de Bahía Blanca con Lucas Novelli como juez.

Por último, el lunes a las 15.30 habrá dos partidos, en uno de ellos se enfrentarán Arsenal y Quilmes en Sarandí con Pablo Dóvalo como juez principal y en el otro Almagro recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn con Mario Ejarque como árbitro. En tanto, a las 20.00, Ramón Santamarina se medirá ante en el estadio Municipal de Tandil con arbitraje de Nazareno Arasa y a las 21.05 Sarmiento visitará a Agropecuario.