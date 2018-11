Lionel Scaloni dio la lista del seleccionado con dos retornos y la sorpresa de Matías Zaracho

El técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, dio a conocer ayer la lista de convocados de cara a los próximos amistosos ante México, el viernes 16 y martes 20 de noviembre, en Córdoba y Mendoza, respectivamente, con la sorpresiva citación del jugador de Racing Matías Zaracho y los regresos del arquero Agustín Marchesín y el volante Erik Lamela.

El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, no fue convocado por Scaloni porque se encuentra en plena recuperación de la fractura sufrida en el radio del brazo derecho, en un encuentro ante el Sevilla, el 20 octubre por la novena jornada de la Liga de España.

Zaracho, de 20 años, tendrá su primera experiencia junto al seleccionado mayor, aunque formó parte del plantel Sub 20 argentino en el Campeonato Sudamericano de Ecuador y en la Copa del Mundo de la categoría en Corea del Sur, ambos en 2017.

Lamela, volante del Tottemham inglés, volvió a ser citado, tras haber quedado quedado afuera de las dos primeras convocatorias del DT Scaloni en los amistosos ante Guatemala y Colombia (el viernes 7 y martes 11 de septiembre) y frente a Irak y Brasil, el jueves 11 y martes 16 de octubre, respectivamente.

Marchesín, arquero del América de México, fue citado en lugar de Franco Armani, quien no iba a ser convocado ya que jugará por River la final de la Libertadores con Boca o, en caso de prosperar la protesta de Gremio, afrontará la semifinal de Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta es la primera convocatoria en la que Scaloni no cita jugadores de River y Boca debido a los compromisos oficiales de ambos en las próximas semanas por la final de la Copa Libertadores, para lo que la propia AFA hoy giró un pedido a la Conmebol con el objetivo de que esta lo haga extensivo a las asociaciones miembro, para que estas no soliciten a futbolistas de ambos clubes para las próximas fechas FIFA del 16 y 20.



Los citados

Los 30 jugadores elegidos por el DT argentino para los choques ante el “Tri” son: Arqueros: Agustín Marchesín, Sergio Romero y Gerónimo Rulli.

Defensores: Ramiro Funes Mori, Germán Pezella, Renzo Saravia, Nicolás Tagliafico, Walter Kanneman, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Emanuel Mammana, Juan Marcos Foyth.

Mediocampistas: Marcos Acuña, Maximiliano Meza, Franco Vázquez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Roberto Pereyra.

Delanteros: Rodri De Paul, Franco Cervi, Angel Correa, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Giovanni Simeone, Paulo Dybala, Erik Lamela y Eduardo Salvio.

Antecedente

El último enfrentamiento entre el seleccionado argentino y su par mexicano data del 8 de septiembre de 2015, en Texas, Estados Unidos, con igualdad en dos goles, con tantos convertidos por Sergio Agüero y Lionel Messi para la “Albiceleste” y por Javier Hernández Balcázar y Héctor Herrera para el “Tri”.