Rosario Central eliminó a Newell’s en un clásico jugado lejos de Rosario

Rosario Central se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina al vencer a Newell’s Old Boys por 2 a 1 en cancha de Arsenal, y en la próxima instancia se enfrentará con Temperley, que el miércoles a la anoche, por cuartos de final, eliminó a San Lorenzo.

La definición del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando en media docena de minutos Germán Herrera y Fernando Zampedri liquidaron la contienda con sendos tantos que invalidaron el descuento postrero de Joaquín Torres.

El primer tiempo fue “clásico”, con los dos equipos más preocupados por no ser sorprendidos por el rival que por generar acciones que los acercaran a la victoria.

El marco tampoco ayudaba en este punto, ya que al jugarse a puertas cerradas en un estadio de dimensiones reducidas, provocó que la emoción solamente pasara por el cuerpo de los futbolistas.

Unos grupúsculos de hinchas de ambos equipos lograron subirse a las terrazas de casas linderas al estadio de Arsenal, sobre la calle Morse (cada uno pagó 1.000 pesos por el “alquiler”), y desde allí alentaron a sus equipos hasta que fueron divisados por la policía (pese a jugarse sin público hubo un estricto control de seguridad) y los desalojaron.

Inclusive algunos parciales centralistas hasta lanzaron fuegos de artificio cuando salió a la cancha de su equipo desde la calle Nueva York, para después situarse sobre el terraplén del Ferrocarril Roca, pero su permanencia en esa improvisada tribuna también duró poco.

Uno de los pocos imparciales que se hizo presente en el estadio “con autorización” fue el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien manifestó a los medios de prensa que fueron distribuidos en distintas cabinas también por “cuestiones de seguridad” y que su voluntad era la de “que este partido se jugara con público de ambos equipos”·

Dentro de ese panorama y tras un desarrollo que cambió de anodino a intenso en la segunda parte, la contundencia de los dirigidos por Edgardo Bauza, que venían de seis partidos sin victorias en la Superliga, fue determinante para torcer el rumbo del partido.

Los dos tantos devinieron en nerviosismo y en Newell’s vieron la tarjeta roja Teodoro Paredes y Hernán Bernardello, mientras que Federico Carrizo también fue expulsado. El volante ex Boca recibió la tarjeta roja directa por reaccionar ante una falta de Paredes.

Después, ya con el desarrollo desdibujado por la distancia en el marcador y la superioridad numérica de Rosario Central (diez hombres contra nueve), el descuento de los dirigidos por Omar De Felippe en el tercer y último minuto de descuento apenas alcanzó para decorar el resultado, porque la alegría ya era toda “canalla” y la tristeza toda “leprosa”.

“Tengo fuerzas para seguir”, dijo De Felippe

El entrenador de Newell’s Old Boys, Omar De Felippe aseguró que se siente “con fuerzas para seguir en el cargo”, al tiempo que remarcó su “necesidad de trabajar” porque vive “del fútbol”, y les recomendó a sus dirigidos que si quieren hacer esto último “se deben romper el alma para realizar las cosas bien”.

“Me siento con fuerzas para seguir y vivo de esto, así que necesito trabajar, pero veremos qué camino se toma cuando volvamos a Rosario”, indicó De Felippe tras consumarse la derrota por 2 a 1 ante el clásico rival.

“Siempre es doloroso perder un clásico y máxime en una instancia como esta en la que quedamos fuera de la Copa Argentina, en la que venía haciendo una buena campaña. Es que acá los jugadores se tienen que sentir más importantes y hacerse dueños de la camiseta que visten”, siguió “recomendando” con visible enojo.

Bauza: “Fue un gran triunfo para Central”

El entrenador de Rosario Central, Edgardo Bauza argumentó que ganarle el clásico a Newell’s Old Boys y eliminarlo de la Copa Argentina era “un triunfo que los jugadores necesitaban muy especialmente en el aspecto anímico”

“Fue un gran triunfo para Central porque los jugadores lo necesitaban en lo anímico. Justificamos el triunfo por lo realizado en el segundo tiempo, porque el primero fue malo, ya que los dos equipos corrieron y marcaron mucho, por lo que no dejaron espacios para jugar”, describió el "Patón" Bauza.

“Estoy satisfecho por los jugadores, que necesitaban ganar un partido así (lleva seis fechas sin victorias en la Superliga). Lástima que no hubo público”, se quejó finalmente Bauza al ser informado respecto de la fiesta que desataron los hinchas centralistas en el Monumento a la Bandera de Rosario.