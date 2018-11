"Sabemos cuál es el camino para pelear arriba", dijo Orfano

El mediocampista de Nueva Chicago Esteban Orfano reconoció ayer que su equipo sabe "cuál es el camino" para pelear el ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Sabemos cuál es el camino para pelear arriba aunque el campeonato será largo. Vamos bien", valoró el ex Boca Juniors tras el empate en cero con Almagro el domingo pasado.

Nueva Chicago está segundo en la clasificación del torneo de la B Nacional, con 19 unidades, un punto y un partido menos que el líder invicto Sarmiento de Junín, y visitará el domingo a Platense (10).

"El empate fue positivo, no se perdió, se siguió sumando. Sí nos dolió el hecho de no poder sumar de a tres como lo veníamos haciendo. Pero bueno, seguimos trabajando para lo que se viene. Se rompió una racha, pero lo importante es que el arco estuvo en cero", analizó.

El conjunto conducido por Walter Perazzo se mantiene invicto como consecuencia de sus seis triunfos y un empate. Además, recibió tan solamente un gol.

"Es un rival duro, que tiene buenos jugadores y que mantuvo la base. Pero nosotros vamos a seguir con nuestra idea, con la de ser protagonistas, de hacer un partido intenso y buscar el arco rival, como lo venimos haciendo hasta el momento", adelantó de cara al partido del domingo frente a Platense.