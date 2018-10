La "Gata" Fernández reclamó más minutos y sostuvo que no quiere volver a irse del "Pincha"

El delantero de Estudiantes de La Plata Gastón "Gata" Fernández aseguró ayer que no tiene "diálogo" con el entrenador, Leandro Benítez, y reclamó mayor participación dentro del equipo, que marcha 16to en la Superliga y enfrentará el sábado a River Plate por la undécima jornada.

"El entrenador me conoce muy bien, fuimos compañeros, no hemos tenido ningún diálogo en este tiempo. Hay formas y formas, eso es lo que puedo reclamar. Me esperaba otra cosa. Lo más fácil sería decir que no estaba bien física o futbolísticamente pero no es así. Hubo partidos en los que no tuve la posibilidad de entrar y genera fastidio y mal humor”, dijo Fernández.

La “Gata” redondeó una participación de 25 minutos con Newell’s y Banfield y destacó: “Me siento bien, pude colaborar y eso es bueno, aunque la verdad estoy contento porque se ganó y tendremos unas semanas más tranquilas”.

“Uno no se cree más que nadie y lo único que pido es tener las mismas posibilidades que el resto. Sé que estoy en un momento de mi carrera donde también tengo que aportar y ayudar en el crecimiento de los más chicos, y es un rol que asumo con ganas y con responsabilidad”, acotó el “10” del Pincha.

El sábado tendrá una chance concreta de ser titular, ya que tras la lesión de Francisco Apaolaza es el principal candidato a jugar en el ataque con Mariano Pavone: "Ojalá las cosas cambien y pueda estar. Veremos cómo se da todo, yo ya no me quiero ir más de este club, ya me fui demasiadas veces”.

La lesión muscular de Apaolaza es de grado 1 en el isquiotibial izquierdo y en principio se perderá el juego frente al "Millonario" y la otra fecha contra Colón. Benítez todavía no trabajó con un posible 11 pero la más lógico es el ingreso de Fernández por el juvenil de Magdalena, lo que sería la única variante.