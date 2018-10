"Estoy con muchas ganas de arrancar y revertir la situación"

Santiago Solari, nuevo entrenador interino del Real Madrid, aseguró hoy que tiene "muchas ganas de arrancar y revertir la situación", tras las sucesivas derrotas que llevaron a la destitución de Julen Lopetegui.

En su primera conferencia de prensa al frente del conjunto merengue, Solari apenas dio pistas de lo que hará, más allá de poner el énfasis en su confianza en el plantel, aunque sí dio a entender que se enfocará en la recuperación emocional de sus dirigidos.

“La idea es ir a Melilla mañana (por hoy) y jugar con dos cojones (huevos)", respondió el técnico argentino, sin rodeos, cuando le preguntaron cómo iba a enfrentar al modesto Melilla en el cruce por la ida de 16avos de final de la Copa del Rey, que será su debut en el banco "merengue". Consultado sobre "su objetivo como DT", el flamante entrenador interino respondió tajante: "Ganar".

Solari, a sus 42 años, toma así las riendas de uno de los mayores equipos del mundo, en donde se destacó durante cinco temporadas como integrantes del equipo "Galáctico", junto con Zinedine Zidane y David Beckham.

El ex futbolista argentino, procedente del Castilla, el segundo equipo del Real Madrid, fue designado entrenador interino mientras el club busca un sustituto definitivo para Lopetegui.

No obstante, es sabido que no dejará pasar su oportunidad, al menos para dejar una buena imagen, ya que lleva varios años preparándose como entrenador. Dirigir al Real Madrid era uno de sus grandes sueños.

A pesar de ello, Solari, quien dio sus primeros pasos en Primera en River Plate, pasó por el Atlético de Madrid, el Real Madrid e Inter de Milan, entre otros, evitó referirse a su situación de transitoriedad.

"Todos estamos de paso en la vida, y en esta profesión se ve más, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo que hacemos y la ilusión que le ponemos. También es así para los futbolistas, con otros ritmos", aseguró.

"Lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido, lo que das en cada minuto. Es lo que importa", añadió el DT, quien dijo estar "con muchas ganas de arrancar y revertir la situación" del equipo.

Según develó, se encontró con un equipo que está "dolido", pero "con ganas de salir a ganar". "Este es un grupo de campeones, de guerreros, que han ganado muchas cosas", insistió.

"La situación no es fácil, pero los vi con muchas ganas de revertirlo", completó Solari, antes de recordar que "en los momentos delicados es cuando se ve el carácter".

Algunos ya empiezan a ver a Solari como el "nuevo Zidane", por la circunstancia de haber saltado directo del Castilla al primer equipo sin otra experiencia y la posibilidad que tiene de consagrarse si hace las cosas bien, como el francés. Sin embargo, él pide que no lo comparen con su amigo.

"Es una de las figuras más grande del Madrid, no lo podemos adjetivar. Mejor dejarlo tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable", enfatizó.

"Trabajar en el Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso. En cualquier lado, no sólo como entrenador del primer equipo. He sudado la camiseta hasta la última gota, como otros que han pasado y no están. El Madrid nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos", explicó Solari, gran conocedor de la filosofía de la "casa blanca", a cuya Directiva ahora debe convencer con resultados.

"Tenemos que salir a jugar un partido que es importante para una institución. Es tan sencillo y difícil como eso", dijo de cara a su primer desafío, sin abordar el fondo de los problemas del equipo que dejó Lopetegui, quien cosechó solo seis victorias en 14 partidos y el mismo número de derrotas.

Solari parece que tiene un contrato por obra, es decir, si va todo bien, tiene posibilidades de quedarse, pero si no cumple, entonces sus días están contados. Serán 14 en total como DT provisional, según las reglas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además del partido contra el Melilla, Solari podrá dirigir frente al Valladolid (3-11; Liga), Viktoria Plzen (7-11; Champions) y Celta (11-11; Liga).

Pero encontrarle un sustituto tampoco será sencillo para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya que las negociaciones para la llegada del italiano Antonio Conte parecen haber fracasado, y el argentino Mauricio Pochettino tampoco podría dejar el Tottenham, con el que recientemente firmó nuevo contrato.

El nombre que más suena en estos momentos en España es el del danés Michael Laudrup, quien conoce la liga española y pasó por el club "merengue". Actualmente se encuentra sin equipo, tras desvincularse este mismo año del Al-Rayyan, de Qatar.