Gabriel Batistuta será homenajeado en Italia

El ex delantero argentino Gabriel Batistuta, uno de los grandes ídolos del club Fiorentina de Italia, será homenajeado por la ciudad de Florencia en febrero próximo cuando cumpla 50 años.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Darío Nardella, al presentar un documental dedicado al "Batigol", denominado "El número nueve", que contó con la presencia del goleador santafesino.

El homenaje a Batistuta será el 9 de febrero, ocho días después de su cumpleaños número 50, y se llevará a cabo en el Salón del Palacio Viejo de Florencia.

Durante la presentación del documental, el ex atacante del seleccionado argentino habló con la televisión local, según consigna la agencia ANSA, y calificó a Lionel Messi como "el mejor jugador del mundo", a quien diferenció del portugués Cristiano Ronaldo, actual figura de Juventus, el líder de la Serie A.

"Cristiano es un líder, más en el ambiente que en el partido. Al contrario que Messi, que es un líder en el campo. Es el mejor jugador del mundo", afirmó Batistuta.

Batistuta, surgido en Newell's Old Boys y con paso posterior por River y Boca, jugó entre 1991 y el 2000 en Fiorentina, convirtió 207 goles en 332 partidos. Como capitán del equipo "viola" levantó la Copa Italia y la Supercopa de Italia en 1996.