San Lorenzo y Temperley se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

San Lorenzo, que necesita un triunfo para apaciguar las aguas tras una serie de malos resultados en la Superliga, se medirá hoy ante Temperley, de irregular campaña en el campeonato de la B Nacional, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio "Néstor Díaz Pérez", de Lanús, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TyC Sports. El ganador de este cruce entre "cuervos" y "gasoleros" se enfrentará en semifinales con el vencedor del clásico rosarino entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, que se medirán mañana en el estadio de Arsenal de Sarandí.

En su camino hasta la ronda de los ocho mejores, San Lorenzo, que perdió la final de la edición 2013 ante Arsenal, dejó en el camino a Racing de Córdoba (2-2), le ganó 3-1 por penales a Colón de Santa Fe (2-2) y superó a Estudiantes de La Plata (3-1).

Por su parte, Temperley, que vive su mejor actuación histórica en el certamen, superó en las diferentes instancias a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Deportivo Maipú de Mendoza (4-0) y Argentinos Juniors (2-0).

El "Ciclón" no pasa por un buen momento futbolístico y la acumulación de malos resultados abrieron muchos cuestionamientos hacia el entrenador, Claudio Biaggio, que se aferra a la Copa Argentina como tabla de salvación, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana (a manos de Nacional de Montevideo) y la mala campaña en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

La derrota del domingo último por 2-1 ante Racing, en Avellaneda, no solo dejó el gusto amargo por haber desaprovechado lo que parecía una victoria cómoda en el primer tiempo, ya que también sumó dolores de cabeza para Biaggio por las lesiones de varios jugadores.

El defensor Elías Pereyra, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo por una distensión en el tensor de la fascia plantar del pie derecho, no será de la partida por esa razón, Gabriel Rojas, quien sufrió un esguince de tobillo derecho durante el encuentro ante Banfield, será evaluado hasta último momento.

En el caso de que Rojas no llegue al cien por cien de sus posibilidades, la opción más firme es que Marcos Senesi se mueva a la posición de lateral, en tanto que Fabricio Coloccini ingresará para formar la dupla central junto a Gonzalo Rodríguez.

En tanto, el delantero Nicolás Reniero, autor del gol ante Racing y quien tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por una fatiga muscular en el aductor, está en duda para formar parte del once inicial. En caso de no recuperarse, sería titular Pablo Mouche.

La buena noticia del último entrenamiento fue que el mediocampista Gerónimo Poblete, ya recuperado de un esguince de tobillo izquierdo, se movió con normalidad y será uno de los dos integrantes del doble cinco.

Por su parte, Temperley, de muy opaca campaña en la B Nacional, donde ocupa el decimoctavo puesto, con 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, afrontará mañana uno de los partidos más importantes de su historia.

El "Gasolero" viene de perder de local frente a Instituto, por 1-0, y el director técnico, Cristian Aldirico, no podrá contar con Tobías Albarracín, quien arrastra un desgarro en el muslo derecho; ni con Federico Fattori, quien se recupera de un esguince de tobillo derecho.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez y Marcos Senesi; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Mussis o Manuel Insaurralde y Fernando Belluschi; Nicolás Reniero o Pablo Mouche y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Temperley: Matías Castro; Agustín Sosa, Cristian Paz, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Federico Mazur, Roberto Brum, Leandro Di Lorenzo, Leandro González; Lucas Wilchez y Ramiro Costa. DT: Cristian Aldirico.

Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús). Hora de inicio. 19.00. TV: TyC Sports.