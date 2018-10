Newell´s sacó provecho de los errores de Argentinos Juniors y se impuso por 2 a 0 en Rosario

Newell´s le sacó provecho a todos los errores defensivos que dio Argentinos Juniors y derrotó por 2 a 0, en el partido que protagonizaron ayer en el “Coloso Marcelo Bielsa”, por la décima fecha del torneo de la Superliga.

Los goles del conjunto leproso fueron obra del paraguayo Alfio Oviedo, a los 22 minutos del primer tiempo, y de Francisco Frydiszewsky, a los 38 de la segunda parte. El “bicho” de La Paternal terminó con diez hombres por la expulsión del defensor Enzo Ybáñez, a los 36 del final.

El partido comenzó con muchas imprecisiones de parte de ambos equipos, en gran medida por la intensa lluvia que se abatió sobre el estadio rosarino. No obstante la “Lepra” fue mejor, dado que Argentinos mostró muchos desacoples defensivos y a los 22 una mala salida del fondo del “Bicho” le permitió a Newell´s recuperar rápido y la habilitación le llegó al paraguayo Oviedo, quien mano a mano con Cháves, no perdonó y abrió el marcador.

Argentinos llegó con peligro a los 31, pero el remate de Illarregui se fue cerca del poste izquierdo de Temperini, tras un centro desde la derecha. Nuevamente el paraguayo Oviedo tuvo una chance, a los 34, por la derecha, pero tras un rebote en Torren, el balón se fue al córner cerca del poste izquierdo.

El “rojinegro” tuvo a su favor una nueva chance, esta vez mediante un remate cruzado de Figueroa por la derecha, y Argentinos casi empata con un tremendo zapatazo de Illarregui que hizo estrellar el balón en el travesaño.

Para la segunda mitad Argentinos fue en contra del arco defendido por Temperini, pero dejó mucho espacio en defensa que Newell´s, no obstante, no supo capitalizar con la efectividad que podría haberlo hecho.

Incluso, a los 24 Frydiszewsky lo tuvo ante Cháves, pero el arquero tapó el remate, cuando la defensa visitante había quedado desacomodada.

Una gran jugada personal de Fértoli, cuando el “bicho” ya jugaba con diez hombres por la expulsión de Ybáñez, terminó con una jugada clara y la definición de Frydiszewsky, para el 2-0 final.