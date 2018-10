River Plate sueña con dar vuelta la serie ante Gremio para ser finalista de la Copa Libertadores

Con la esperanza intacta a partir del mensaje de liderazgo del entrenador Marcelo Gallardo, River buscará hoy revertir la serie frente a Gremio, en Porto Alegre, para ser finalista de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el "Arena Gremio", remozado en su césped tras un recital la semana pasada, a partir de las 21:45 (hora argentina), con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y con televisación de Fox Sports.

Gallardo, un experto en torneos internacionales desde que inició su camino como DT, afronta una prueba de fuego, como en otras oportunidades ya le ocurrió.

Esta revancha se da tras la derrota de local (1-0) ante el Gremio, el campeón que quiere repetir y ganar dos ediciones sucesivas, que lo obliga a convertir como mínimo y buscar una victoria con más de un gol para avanzar directamente sin pasar por los penales (debería repetir el resultado).

Con cinco títulos internacionales desde que asumió en 2014, incluida la Libertadores 2015 -tercera de su historia-, el "Muñeco" Gallardo apostó desde el instante posterior a la caída en Buenos Aires por el mensaje optimista.

"Es una oportunidad que tendremos. Es una situación adversa. El desafío será mayor. Como una oportunidad para ir a ganar a Brasil y traer la clasificación. En eso nos vamos a enfocar. Que la gente crea en River", remarcó Gallardo, apenas consumada la derrota en el estadio "Monumental".

Igualmente no quiere arriesgar de más, porque pretende un partido "largo", que le dé opciones de recuperación sin tirar toda su artillería de entrada. Por eso, buscará mayor equilibrio con el ingreso de Ignacio Fernández en lugar del colombiano Juan Fernando Quintero, respecto del equipo que presentó en Buenos Aires.





Vuelve Everton, pero no Luan

La mayor incógnita en las filas gaúchas era si podía volver su futbolista estrella Luan, pero el que sí retorna es Everton. Ambos estaban lesionados y no jugaron el partido en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Pero en la zaga también hay una duda: quién será el reemplazante del suspendido por acumulación de amarillas Walter Kannemann. La ausencia del argentino rompe así la sólida pareja de centrales que forma con Pedro Geromel. Se perfilan Paulo Miranda o Bressan. Los hinchas prefieren al primero.

Lo parece tener claro el entrenador, Renato Gaúcho, quien declaró: "El gol nos da esa ventaja mínima, pero no estamos en la final". Renato redescubrió en Michel una pieza ideal. El jugador que venía de casi cinco meses de inactividad por lesiones metió el cabezazo rotundo que batió al arquero Franco Armani a los 62 y dejó muda a la multitud en el reducto riverplatense.

Michel tuvo su noche soñada. "Me pasó como una película por la cabeza, por todas las dificultades, el tratamiento, la tristeza por no poder jugar", señaló. Nada está escrito entre dos equipos parejos, con historia, acostumbrados a las fases decisivas.

Estas son las probables formaciones:

Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda o Bressan, Bruno Cortes; Maicon; Michel, Everton, Ramiro o Cícero; Alisson y Jael. DT: Renato Gaúcho.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Gonzalo Martinez; Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Al cierre de esta edición, confirmaron que el entrenador de River no podrá estar presente en el banco de suplentes. El "Muñeco" fue sancionado por "reincidencia en ingreso tardío al campo de juego en el entretiempo" con una fecha. Además, tendrá que pagar una multa.