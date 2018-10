Guillermo apuesta a la velocidad de Villa pero no se decidió entre "Wanchope" o "Pipa" Benedetto

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, mantuvo ayer la incógnita sobre quién será el centrodelantero en la revancha frente a Palmeiras en Brasil, por las semifinales de la Copa Libertadores.

El DT no anunció todavía si mantiene a Ramón "Wanchope" Ábila o incluye como titular a Darío "Pipa" Benedetto, autor del doblete que destrabó el partido de ida en La Bombonera: el ex delantero de Huracán tendría una luz de ventaja.

Una de las principales novedades que arrojó la lista de convocados para viajar a Brasil es la ausencia de Edwin Cardona, quien parece ir perdiendo terreno en la consideración del DT.

El "Xeneize" se entrenó ayer lunes por la mañana en el complejo "Pedro Pompilio" sin indicios sobre el once inicial para el encuentro de mañana miércoles en San Pablo, donde defenderá el 2-0 obtenido la semana pasada en Buenos Aires.

Igualmente, la composición de la mayor parte del equipo titular ya estaría conformada después de la formación alternativa que presentó en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata (derrota por 2-1), el sábado pasado por la décima fecha de la Superliga.

El arco estará custodiado por Agustín Rossi, uno de los pocos que tuvo minutos en La Plata, acompañado en la defensa por Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza.

En el mediocampo, el "Mellizo" Barros Schelotto no tendría dudas desde el triángulo de contención con el uruguayo Nahitán Nández, el capitán Pablo Pérez y el colombiano Wilmar Barrios.

En la ofensiva, lo seguro es que Cristian Pavón tendrá un voto de confianza pese a que su nivel no es el mismo que antes del Mundial de Rusia con la Selección argentina.

El otro que parece haberse metido dentro del once inicial es el colombiano Sebastián Villa, para tratar de explotar su velocidad en un partido donde Palmeiras tiene la obligación y podría dejar espacios en el retroceso.

Mauro Zárate, no obstante, podría aparecer como una de las opciones para el centro del ataque, aunque Guillermo se habría decidido por "Wanchope" Ábila, pese a la racha de Benedetto.

"Pipa" abrió, con un anticipo de cabeza y un soberbio remate de media distancia, una serie que pintaba compleja para Boca con el 0-0 que conseguía como local.

Viaje sin entradas

El plantel de Boca volverá a entrenarse en el complejo "Pedro Pompilio" este martes en horario matutino para ultimar detalles tácticos y estratégicos para la revancha en Brasil.

El viaje de los jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes está planeado en vuelo chárter para las 14:00, luego del almuerzo en la sede del "Xeneize".

Pero el foco está puesto en la gran cantidad de hinchas que viajarán sin entradas, a raíz de la decisión de la dirigencia de Palmeiras de entrada poco menos de 2.000 lugares en el estadio "Allianz Parque".

Según trascendió, unos 7.000 pasajes fueron vendidos para vuelos entre lunes y miércoles de esta semana desde Buenos Aires hasta San Pablo.

Por esa razón, la dirigencia del "Xeneize" está preocupada por lo que puede ocurrir en los alrededores del estadio con aquellos hinchas que intenten, incluso, infiltrarse entre los de Palmeiras para poder observar el partido.