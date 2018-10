Triunfazo agónico de Patronato ante Central para engrosar su promedio

Patronato de Paraná sumó ayer un triunfo de peso, por rival y contexto, en su búsqueda de lograr la permanencia en la Superliga, al superar por 2-1 como local a Rosario Central, que sufrió un golpe duro a días de jugar el clásico ante Newell´s, por Copa Argentina.

En la continuidad de la décima fecha, un doblete del defensor uruguayo Facundo Barceló, el último en el segundo minuto de descuento, le dio la victoria a los dirigidos por Mario Sciacqua, que había sufrido el empate parcial por parte de Germán Herrera.

El “Patrón” extendió la mala racha del “Canalla” y, aunque no pudo salir de la zona de descenso, empieza a sumar puntos importantes en su intención de quedarse en la máxima categoría.

De hecho, desde que asumió Sciacqua, logró sus dos únicas victorias en el campeonato -la otra fue frente a Talleres- por lo que empezó a repuntar en los promedios.

Del otro lado, Central lleva una preocupante racha de seis partidos sin ganar, justo cuando en el horizonte se viene el clásico contra Newell´s, para el que no guardó ningún jugador salvo Maximiliano Lovera, que probó en la entrada en calor en Paraná pero no pudo recuperarse.

Los de Paraná se hicieron dueños de la pelota y, con tantos jugadores abocados a tenerla, Central sufrió en el retroceso y corrió siempre desde atrás.

Carabajal movía los hilos junto a Comas y ambos buscaban a Sperduti y a Barceló, mientras la defensa canalla sacaba como podía todo lo que llegaba.

Pero a los 22 minutos, luego de una jugada de derecha a izquierda, Caruzzo intentó rechazar, la pelota rebotó en Sandoná y llegó a los pies de Barceló quien, habilitado, fusiló a Jeremías Ledesma para el 1 a 0.

El “Canalla” ajustó las piezas en el entretiempo y lo demostró apenas salió del vestuario: en 38 segundos, tras una buena jugada colectiva, Bettini lanzó el centro, Herrera saltó más alto que Geminiani y metió el cabezazo junto al palo derecho de Bértoli para el 1 a 1.

Con el empate, se envalentonó Central, que desde la conducción de Ortigoza, Carrizo y Gil, arrinconó a Bértoli, que fue quien logró aguantar el 1-1. Y cuando parecía que el partido se moría en empate, a los 47 minutos, a segundos para el final, Barceló aprovechó un tiro libre de Carabajal, metió la cabeza y le dio los tres puntos a Patronato.