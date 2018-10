Los ocho equipos que sueñan con el Clausura

Ayer se disputó la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el capítulo final de la primera ronda, quedaron confirmados los ocho equipos que a partir del fin de semana que viene comenzarán a jugar los cuartos de final.

Por la Zona "A", en un entretenido partido, Villa Belgrano le ganó de visitante a Independiente de Junín por 2 a 0 y con el triunfo el equipo de Diego "Pipo" Martino se aseguró el pase de ronda. Por el mismo grupo, La Loba dio el batacazo en su visita a Newbery, ganó 1 a 0 y se quedó con el primer lugar de la zona. Por último, Defensa se hizo fuerte en su casa, superó a Baigorrita por 3 a 1 y también jugará los cuartos de final.

Por la Zona "B", BAP le ganó a Mariano Moreno por 2 a 0, Rivadavia de Lincoln venció de local a su homónimo de nuestra ciudad también por 2 a 0; mientras que Sarmiento y Ambos Mundos igualaron 1 a 1. Con estos resultados, pasaron de ronda BAP, el Albirrojo de Lincoln, Sarmiento y el Tricolor.

De esta manera, en los cruces de cuartos de final (partidos de ida y vuelta) se enfrentarán River vs. Rivadavia (L), Newbery vs. Ambos Mundos, Sarmiento vs. Defensa y BAP vs. Villa. Luego, los ganadores se mediarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.