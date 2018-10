A todo o nada, seis equipos buscan la clasificación en el Clausura 2018

Sarmiento y Jorge Newbery son los únicos dos equipos que ya están clasificados para disputar la próxima etapa del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Las seis plazas que restan se definirán hoy en una fecha que promete tener muchísimas emociones.

En principio, hoy, desde las 16, por la Zona "A", se mediarán: Independiente de Junín vs. Villa Belgrano; Jorge Newbery vs. River Plate de Junín; y Defensa Argentina recibirá a Deportivo Baigorrita.

Por la Zona "B", también desde las 16, juegan BAP vs. Mariano Moreno; Rivadavia de Lincoln recibirá a su homónimo de nuestra ciudad; mientras que Ambos Mundos jugará en su cancha ante Sarmiento. Libre quedará Origone Fútbol Club.

Cabe recordar que hoy quedarán definidos todos los clasificados para la siguiente ronda. Pasarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

En la etapa que viene, los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Continúa la fecha de inferiores

El Torneo de Divisiones Inferiores que tiene en juego la Copa "Ítalo Marone" tendrá para hoy los siguientes partidos:

Hoy

Independiente vs. Villa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Newbery vs. River

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

BAP vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Defensa vs. Baigorrita

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos vs. Sarmiento

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

El martes

A. Mundos vs. Sarmiento

Décima: 18.00

Octava: 19.00

Sexta: 20.15

Cuarta: 21.30

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone en séptima y sexta; y Baigorrita en décima y sexta.