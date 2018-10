Otros tres partidos le darán continuidad a la décima fecha

Patronato-Rosario Central, Vélez-Belgrano de Córdoba y Banfield-Estudiantes de La Plata darán hoy continuidad a la décima fecha de la Superliga.

En el estadio “Presbítero Grella” de Paraná, a partir de las 13:15, el necesitado Patronato recibirá al irregular Central, con Nicolás Lamolina como árbitro y televisación de TNT SD, en forma gratuita con todos los cableoperadores.

El conjunto entrerriano perdió siete de nueve encuentros en la Superliga (empató uno y ganó el restante), por lo que se metió en la zona de descenso a la Primera B Nacional.

Con la llegada de Mario Sciacqua tras la salida de Juan Pablo Pumpido, el “Patrón” quiere recuperarse, pese a que no podrá contar con el mediocampsita Pablo Ledesma y el delantero Ezequiel Rescaldani, por un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha y síntomas de pubalgia, respectivamente.

Del otro lado, Rosario Central tiene los cañones apuntados al clásico contra Newell´s por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves, aunque no quiere descuidar la Superliga, donde no gana desde la tercera fecha.

Tras el empate 0-0 en La Bombonera frente a Boca, el entrenador Edgardo Bauza avisó que igualmente no cuidará jugadores para el clásico.

“No vamos a cuidar jugadores, estamos pensando en que lleguen bien al partido del domingo. El lunes pensaremos en el clásico”, aseveró el técnico, ante las dificultades físicas que tuvieron Matías Caruzzo y Maximiliano Lovera durante la semana.

En tanto, a partir de las 15:30, Vélez quiere conseguir regularidad ante un golpeado Belgrano de Córdoba en el estadio “José Amalfitani” con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de Fox Sports Premium.

El “Fortín” llega con 14 puntos, pero tendrá enfrente un rival directo en la lucha por la permanencia, la que quiere olvidar lo más rápido posible.

El entrenador Gabriel Heinze quedó muy conforme con la actuación del equipo en el triunfo frente a Gimnasia y, por eso, planea realizar una sola modificación: tras haber cumplido la suspensión, Matías Vargas ingresará en reemplazo de Mainero.

El debut de Diego Osella como DT de Belgrano era inmejorable hasta que en la última jugada del encuentro, el árbitro Fernando Espinoza le cobró retención de segundos al arquero César Rigamonti y Banfield se lo empató.

Esa igualdad lo privó de salir momentáneamente de la zona de descenso y levantar la cabeza en la Superliga, donde solo ganó en la tercera fecha.

Por último, a partir de las 17:45, Banfield intentará seguir de racha contra Estudiantes de La Plata en el estadio “Florencio Sola”, con arbitraje de Silvio Trucco y televisación de TNT Sports.

El conjunto de Julio César Falcioni se ubica en la 11º posición de la tabla general, con 13 puntos, y acumula cuatro partidos invicto, aunque ganó uno y empató tres, el último agónicamente frente a Belgrano, en Córdoba.

Volverá Nicolás Bertolo al equipo titular, aunque no podrán estar Jesús Datolo, por una fuerte contractura en el gemelo, ni Emanuel Cecchini, que sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y tendrá para tres semanas de recuperación.

El “Pincha” tuvo una semana positiva teniendo en cuenta que empató 1-1 contra Atlético Tucumán y derrotó a Newell s por 1-0 en uno de los postergados.

Sin embargo, Estudiantes sigue en el fondo, más precisamente en el puesto 20° con apenas ocho puntos, aunque el triunfo ante los rosarinos cortó una racha de dos meses sin victorias y ahora quiere lograr una más para escalar.