Sarmiento recibe a Villa Dálmine y renueva su ilusión de llegar a la cima

Sarmiento recibe hoy a Villa Dálmine en el compromiso correspondiente a la octava fecha del Campeonato de la B Nacional. El encuentro se juega en el Estadio "Eva Perón", arranca a las 18 y será arbitrado por Julio Barraza.

De cara al partido de esta tarde, el entrenador del Verde, Iván Delfino, finalmente optará por realizar dos modificaciones en relación al equipo que en la fecha pasada le ganó de visitante a Gimnasia de Mendoza por 2 a 0.

Frente a Dálmine, el conjunto de nuestra ciudad alineará a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

De esta manera, el DT de Sarmiento confirmó las dos variantes que probó en los ensayos de fútbol realizados durante la semana. La primera es obligada y tiene que ver con el ingreso de Quiroga por el suspendido Leonardo Villalba, este último por haber llegado al límite de las cinco amonestaciones. El otro cambio, que tiene que ver con una decisión táctica, es el regreso a la titular de Castro reemplazando a Garro quizás para darle al equipo un perfil más ofensivo.

Además de los once titulares, el resto de la delegación que quedó concentrada la integran: el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; los volantes Gabriel Sanabria y Daniel Garro; y los delanteros Joaquín Vivani, Santiago Rosa y David Depetris.

Cabe recordar que Sarmiento suma 17 unidades, producto de 5 victorias y 2 empates, siendo el único escolta de Chicago.

Dálmine, con DT interino y equipo casi confirmado

El “Viola” lleva ya cinco partidos sin conocer la victoria en el campeonato, y por eso buscará con la dirección técnica interina de Martín Piñeyro, dar la sorpresa ante uno de los animadores del certamen.

Piñeyro, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Felipe De la Riva, pondría en cancha el mismo equipo del último partido ante Quilmes aunque mantiene una duda respecto a la defensa: podría ingresar Marcos Martinich por Juan Alvacete.

Entonces, el once inicial del “Viola” sería: Juan Ignacio Dobboleta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristián González, Martinich o Alvacete; Emmanuel Molina, Matías Ballini, Federico Jourdan; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi.

Comenzó la octava fecha con el triunfo de Instituto (C)

El octavo capítulo del Campeonato de la Primera "B" Nacional arrancó anoche con el triunfo de Instituto de Córdoba por 1 a 0 en su visita a Temperley.

El octavo capítulo continuará hoy con los siguientes choques: a las 15 juegan Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza; a las 16, Ferro Carril Oeste vs. Platense; y desde las 18 en nuestra ciudad, Sarmiento vs. Villa Dálmine.

Mañana domingo jugará, desde las 15.05, el líder e invicto (con puntaje ideal), Nueva Chicago vs. Almagro. Desde las 15.30, Brown de Puerto Madryn vs. Central Córdoba de Santiago del Estero; a las 16.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Los Andes; desde las 17, Mitre de Santiago del Estero vs. Santamarina de Tandil; y a las 17.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Arsenal de Sarandí.

El lunes desde las 15.30: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano; y a las 21.05: Chacarita Juniors ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Completarán la octava fecha, el martes 30 desde las 19.35, Quilmes frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Libre quedará Atlético de Rafaela.