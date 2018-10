Iván Delfino probó con dos cambios para recibir a Dálmine

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, ya tiene el equipo titular en mente que, mañana, desde las 18, recibirá a Villa Dálmine en el Estadio "Eva Perón" en el partido correspondiente a la octava fecha del Campeonato de la B Nacional que será arbitrado por Julio Barraza.

Entre las principales novedades, el plantel del Verde realizó ayer un extenso ensayo de fútbol en el que Delfino paró en cancha al probable once inicial. Frente a Dálmine, el conjunto de nuestra ciudad alineará a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Con esa formación, el entrenador de Sarmiento confirmó dos variantes. La primera, obligada, es el ingreso de Quiroga por el suspendido Leonardo Villalba; y la otra, táctica, tiene que ver con el regreso a la titular de Castro reemplazando a Garro.

El plantel que encabeza Delfino se entrenará hoy en doble turno y al finalizar la jornada el DT confirmará el listado de jugadores que quedarán concentrados para el gran choque de mañana.



\LEÉ MÁS Fecha de definiciones en el Clausura 2018





Un rival sin DT

La semana no fue para nada buena en Villa Dálmine. Es que el lunes, Felipe De la Riva dejó de ser oficialmente el director técnico luego del empate en uno, de local y frente a Quilmes en la fecha pasada. Tras su salida, el coordinador de inferiores Martín Piñeyro se hizo cargo interinamente del equipo hasta que asuma el nuevo DT y estará al frente del primer equipo en el choque de mañana en el "Eva Perón".

Tras la salida de De la Riva, los nombres que se manejan para reemplazarlo son los de Walter Otta, Leonardo Fernández, Roberto Trotta y Juan Carlos Menseguez. Se espera que para el lunes, Villa Dálmine ya tenga nuevo técnico.

Arranca la octava

El octavo capítulo del Campeonato de la Primera "B" Nacional arrancará hoy, a las 20.05, con el choque entre Temperley vs. Instituto de Córdoba.

Luego, mañana, a la hora 15, juegan Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza; a las 16, Ferro Carril Oeste vs. Platense; y desde las 18 en nuestra ciudad, Sarmiento vs. Villa Dálmine.

El domingo jugará, desde las 15.05, el líder e invicto (con puntaje ideal), Nueva Chicago vs. Almagro. Desde las 15.30, Brown de Puerto Madryn vs. Central Córdoba de Santiago del Estero; a las 16.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Los Andes; desde las 17, Mitre de Santiago del Estero vs. Santamarina de Tandil; y a las 17.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Arsenal de Sarandí.

El lunes desde las 15.30: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano; y a las 21.05: Chacarita Juniors ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Completarán la octava fecha, el martes 30 desde las 19.35, Quilmes frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Libre quedará Atlético de Rafaela.