River cayó en la semifinal de ida como local, ante Gremio

River Plate perdió anoche 1 a 0 -gol de Miguel en el complemento- ante Gremio de Porto Alegre, Brasil, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, jugado ante un colmado estadio "Monumental" y en el que previamente, la "Comisión del hincha" de los de la banda roja le hicieron un homenaje al técnico local, Marcelo Gallardo.

En el primer tiempo, las más clara para los de Núñez fue tras un centro con "rosca" desde la izquierda, buscando el área chica del conjunto huésped. El portero Marcelo Grohe intentó controlar pero no colocó bien las manos y el balón se le resbaló; sin embargo, podría retenerlo casi en la línea de sentencia y así la situación.

En el segundo tiempo, tras un cabezazo potente y desde el punto del penal de Jonatan Maidana, a los 5 minutos, que se fue apenas elevado, comenzaron a crecer la impotencia y los nervios de los "millonarios", máxime cuando quedaron en desventaja.

Iban 16 minutos cuando llegó un tiro de esquina desde la izquierda y con certero cabezazo, el volante Michel abrió el marcador, adelantándose a los defensores y al arquero Franco Armani, quien dudó demasiado y no pudo impedir el tanto de la visita, conquista que a la postre iba a ser definitiva.

River se sintió tocado y fue en busca del empate abusando de centros y pelotazos, con mucho apuro a la hora de hilvanar las jugadas ofensivas.

Tras un tiro libre de Alisson que rebotó en la defensa, Leo Gómes remató cruzado y al segundo palo y el balón se fue muy cerca de la valla local, en lo que pudo ser el segundo tanto del conjunto brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores.

De allí al final, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentaron empatar, el entrenador hizo cambios ofensivos, pero salvo un remate elevado de Lucas Pratto, otro de Quinteros que se fue también por encima del travesaño, y un tiro libre en tiempo de descuento del propio "Juanfer" que el "1" mandó al córner, casi no inquietó a Marcelo Grohe, quien si debió trabajar mucho para cortar los centros que llegaron sobre su área.

Cuando llegó el pitazo definitivo del juez peruano Guido Carrillo, la desazón invadió al público que colmó a pleno el estadio "Monumental", con el 1 a 0 consumado en favor de Gremio, experimentado equipo que llega con buena ventaja a la revancha que clasificará un finalista, y que se jugará el miércoles venidero en Brasil.