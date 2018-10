Boca Jrs. recibe a Palmeiras, en un duelo con historia

Boca Juniors recibirá esta noche a Palmeiras de Brasil en "La Bombonera", con la intención de conseguir un buen resultado que le permita encaminar su clasificación a la final de la Copa Libertadores de América.

El partido de ida de una de las semifinales se disputará desde las 21.45, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y con la televisación de Fox Sports.

Entre las principales novedades del equipo de Guillermo Barros Schelotto, está el regreso a la titularidad copera de Ramón "Wanchope" Ábila tras haber cumplido las dos fechas que la Conmebol había omitido de informar y que saltó después del caso Bruno Zuculini (River Plate).

Además, Leonardo Jara, ya recuperado de un desgarro grado 2 en el aductor de la pierna derecha, será titular en el lateral derecho en un puesto que estuvo cubierto por Julio Buffarini, de buena labor en la revancha ante Cruzeiro.

En tanto, Mauro Zárate le ganó la pulseada a Sebastián Villa y será titular en un equipo que prescindirá de tener otro extremo de similares características a Cristian Pavón, pero contará con el exVélez para que aporte más en la creación en desmedro de la dinámica.

En tanto, el capitán Pablo Pérez -quien se entrenó diferenciado a principios de la semana, por una dolencia en el tobillo izquierdo tras el partido de la Superliga local ante Rosario Central- se recuperó y estará desde el inicio.

En cuanto al Palmeiras, jugará ante Boca con el ánimo por las nubes luego de una racha de cinco victorias consecutivas en la liga brasileña (y un total de 15 partidos sin perder), en la que es líder con 62 puntos, seguido por Flamengo con 58 e Inter de Porto Alegre con 57.

La revancha se jugará el miércoles 31 de octubre en San Pablo, para definir un finalista.

Macri: "No quiero una final Boca-River"

El presidente de la Nación, Mauricio Macri admitió que no “quiere una final Boca-River”, en la Copa Libertadores de América y afirmó que “el que pierda va a tardar 20 años en recuperarse”.

El titular del ejecutivo nacional, fanático del fútbol e hincha de Boca, aseguró hoy que no le gustaría que la final de la Copa Libertadores se defina con el tradicional Superclásico.

“No quiero una final Boca-River. Prefiero un equipo brasileño porque son tres semanas de no dormir, es una locura, mucha presión”, expresó Macri, agregando:

“¿Vos sabés la presión que va a ser eso? El que pierde va a tardar 20 años en recuperarse. Es una final que se juega mucho. Se juega demasiado. Pero bueno, cada uno tiene su visión... Yo creo que sería mejor que uno de los dos que va a la final sea brasileño”, dijo el Presidente.

Mauricio Macri fue presidente de Boca entre 1995 y 2008 logrando el xeneize varios logros deportivos durante su gestión.

“Tuvimos la suerte necesaria, porque en el fútbol hace falta tener suerte. Ganamos 17 torneos en 12 años, ganamos en Japón un par de veces, ganamos varias (Copas) Libertadores, Sudamericanas, campeonato local, fue una época muy pero muy linda”, manifestó el ex dirigente futbolero.

El Presidente de la Nación también reconoció el buen momento futbolístico en el que se encuentra River Plate. “Hay que reconocer que vienen dulces, muy dulces”, expresó Macri en referencia al conjunto “Millonario”.

Los equipos

Estas son las posibles formaciones para esta noche:

Boca Jrs.: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate. D.T.: Guillermo Barros Schelotto. .

Palmeiras (B): Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés; Dudu, Willian y Miguel Borja. D.T.: Luiz Felipe Scolari.