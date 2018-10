"Somos punteros, tan mal no estamos", declaró Coudet

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, reconoció ayer que su equipo fue "inocente" en la derrota ante San Martín de Tucumán y, ante la ola de críticas, recordó que "tan mal no estamos porque vamos punteros".

El DT contó: "Decidí no hablar porque estaba enojado e iba a hacer declaraciones acorde a ese enojo" y, en conferencia de prensa, dijo que "hay que trabajar para mejorar sin desviar que somos punteros del torneo".

Coudet remarcó que "está a muerte con estos jugadores" y vaticinó que "seguramente ganemos el domingo para que se termine todo", en referencia al encuentro frente a San Lorenzo, por la décima fecha de la Superliga.

Consultado sobre la derrota ante San Martín luego de haber jugado casi todo el partido con un hombre más, opinó: "Se nos fue un partido que estábamos manejando con tranquilidad, pero por momentos no teníamos el plan de tener la pelota y generar la desesperación en el rival".

Racing está puntero y juega bien al fútbol, es protagonista y es el más goleador del torneo. Eduardo Coudet. DT de Racing

Además, el "Chacho" remarcó que fueron "inocentes en no aprovechar un montón de factores que teníamos a nuestro favor" y sostuvo que "si el rival no salía como ocurrió, debimos esperar para los nervios de la gente los empujen".

En tanto, el entrenador también incluyó en su análisis el 2 a 2 ante Boca de la octava fecha, cuando al equipo le empataron tras estar dos tantos arriba.

"En los últimos dos partidos, nos llegaron cuatro veces con peligro y nos hicieron cuatro goles. Eso dice la estadística real. Teníamos seis puntos en el bolso y se nos escaparon cinco.

Hay que trabajar y mejorar pero sin desviar que somos punteros del torneo y que somos los más goleadores. No me gusta perder puntos, es obvio, pero merecimos ganar los 9 partidos jugados", afirmó.

Por último, Coudet pidió que "haya un mensaje positivo porque tan mal no estamos" y recordó: "Racing está puntero y juega bien al fútbol, es protagonista y es el más goleador del torneo".