Newbery le ganó a Villa y lidera la Zona "A"

Anoche, en el partido que completó la cuarta fecha de la Zona "A", Jorge Newbery le ganó de visitante a Villa Belgrano por 2 a 1 y de esa forma el "Aviador" se transformó en el nuevo líder del grupo.

Germán Milla, en el primer tiempo, marcó para Villa; y en el complemento, restando diez minutos para el final, Andrés Ganci y Rodrigo Galante marcaron el empate y la victoria final para el conjunto que dirige Fabio Nigro. Con este enorme triunfo, el "Aviador" quedó como único puntero del grupo y se aseguró su lugar en la próxima ronda.



El fin de semana que viene se jugará una fecha clave para las dos zonas, ya que quedarán definidos todos los clasificados para la siguiente ronda. Al respecto, pasarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.