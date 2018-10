Diego Maradona se desdijo de sus dichos sobre Lionel Messi

Para sumarle un nuevo capítulo a la polémica, Diego Maradona salió a contradecir sus propios dichos sobre Lionel Messi y luego de haber dicho que no tenía condición de líder, ahora lo calificó como "el mejor jugador del mundo".

"Sé quién es Lio . Sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores antes de un partido... yo nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden", declaró el astro argentino en conferencia de prensa.

Maradona había señalado que a su criterio era "inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido. Es de cajón. No lo endiosemos más. Messi es Messi en el Barcelona y Messi es Messi jugando para la Argentina. En la Selección, es uno más".

Pero luego de la polvareda que desataron sus declaraciones contra el capitán argentino, Maradona aclaró ahora que "nunca" nombró a Messi.

Maradona fue más allá y aseguró que no le importa "los que toman para mal o para bien lo que digo. Yo sé quién es Lio (así lo llama Maradona), que es el mejor del mundo. Al baño van 20 jugadores… La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir ustedes. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo", les dijo a los periodistas en la conferencia de prensa posterior al triunfo de su equipo Dorados de Sinaloa en la segunda división de México.

Estas declaraciones del "Diez" se contradicen con las que señaló semanas atrás, en las que calificó a Messi como "un grandísimo jugador, pero no le da".

Tras esas afirmaciones de Maradona, Mario Kempes había salido a defender a Messi, y el abogado del "Diego", Matías Morla debió aclarar que el ahora DT del Dorados de Sinaola "está triste por lo que pasó con Messi. Le dolió mucho lo que dijo Kempes (de Maradona). Diego es líder y siempre apoyó a la Selección".