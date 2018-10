Sarmiento visita a Gimnasia de Mendoza con la ilusión de ganar y quedar como único puntero

Sarmiento juega hoy un partido clave para sus aspiraciones. El equipo de Iván Delfino visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el choque de la séptima fecha del Campeonato de la B Nacional. El encuentro arrancará a las 17, será arbitrado por Gerardo Méndez Cedro y televisado en directo a través de www.tycsportsplay.com.

Con los resultados registrados ayer y sin haber jugado aún Nueva Chicago, puntero del torneo; el Verde de nuestra ciudad tendrá la chance de quedar como único líder si es que logra superar al "Lobo" mendocino.

De cara al choque de hoy, el entrenador Delfino ratificó el once titular con el que había trabajado en gran parte de la semana y Daniel Garro ingresará por Gabriel Sanabria siendo esa la única variante en relación al equipo que en la fecha pasada le ganó a Platense por 3 a 1. Es decir, jugará con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Garro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

El resto de la delegación está integrada por el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; los volantes Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Nicolás Castro; y los delanteros Joaquín Vivani, Santiago Rosa y David Depetris.

Por el lado del local, el equipo del director técnico José María "Chaucha" Bianco formaría con Marchiori; Lucas Fernández, J. o G. Fernández, Márquez y Aguirre; Velázquez, Cortizo, García y Bauzá; Cucchi y Matos.

Todos los resultados de la séptima fecha

El séptimo capítulo arrancó el viernes con tres partidos: Arsenal superó 1 a 0 a Deportivo Morón; Ferro Carril Oeste sorprendió de visitante a Almagro y le ganó 2 a 1; mientras que Atlético Rafaela le ganó a Olimpo por 2 a 0.

Ayer, Los Andes 0 - 0 Guillermo Brown (PM); Agropecuario también empató sin goles frente a Independiente Rivadavia de Mendoza; Santamarina cayó como local frente a Temperley por 1 a 0; Villa Dálmine y Quilmes empataron 1 a 1; y Platense igualó sin goles ante Brown de Adrogué.

Hoy domingo, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento.

Por último, la séptima fecha cerrará el lunes con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.