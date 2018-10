Triunfos de River, BAP, Moreno y Defensa

Ayer se jugaron cuatro partidos correspondientes a una nueva fecha del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el marco de la cuarta fecha de la Zona "A", River Plate (J) le ganó un partido clave a Deportivo Baigorrita, por 2 a 1, y ahora con el triunfo es líder momentáneo del grupo. Guido Cognigni y José Galeano marcaron para La Loba y Nahuel Rea para el "Depor".

También ayer, por la Zona "A", Defensa le ganó de visitante por 1 a 0 a Independiente (J) con un tanto de Rubén Bustamante. Mañana lunes, a las 21.30, completarán Villa Belgrano ante Jorge Newbery.

En la Zona "B" este fin de semana se jugó la sexta fecha que había comenzado el viernes con la goleada de Ambos Mundos sobre Rivadavia (L) por 4 a 0. Ayer, el sexto capítulo se completó con dos partidazos. Por un lado, BAP le terminó ganando a Rivadavia (J) 4 a 3 en un encuentro que tuvo muchísimas emociones. Con goles Jonathan Domench, Federico Eizaguirre (2) y Ignacio Stefanoni, el "Ferroviario" sumó de a tres y se metió en zona de clasificación. La victoria de Mariano Moreno ante Origone, por 2 a 0, terminó de completar una gran fecha del fútbol local.

Lo que viene

En la etapa que se está jugando clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.