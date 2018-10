Ambos Mundos logró su primer triunfo en el Clausura

Anoche, Ambos Mundos le ganó a Rivadavia de Lincoln por 4 a 0 en lo que fue el primer triunfo del "Tricolor" en el Torneo de Primera División Claus​​​​​​​ura 2018 Copa "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Para el conjunto que dirige Hugo Castro no fue un partido fácil. Sin embargo, la efectividad de Ambos Mundos le permitió golpear en los momentos justos y quedarse con un resultado importantísimo que pone al equipo en zona de clasificación.

Para los de Castro marcaron Santiago Ileski, a los 44 minutos del primer tiempo; y en el complemento ampliaron la diferencia Marcos Villegas, de penal, a los 12; y Diego Illesca, a los 17, puso el tercero; y a los 45 Federico Barragán convirtió el 4 a 0 final.

La victoria de Ambos Mundos marcó el inicio de la sexta fecha para la Zona "B, que se completará hoy con dos partidos: primero, desde las 14, en el estadio de Jorge Newbery se medirán Rivadavia de Junín ante BAP; y luego, a las 16, se enfrentarán Mariano Moreno vs. Origone.

Por su parte, la Zona "A" comenzará hoy a jugar la cuarta fecha con dos encuentros: desde las 16 se medirán Independiente (J) ante Defensa y River Plate (J) ante Baigorrita; mientras que el lunes, a las 21.30, completarán Villa Belgrano ante Jorge Newbery.

Cabe recordar que mañana domingo no habrá actividades ya que se festejará el Día de la Familia.

Torneo de inferiores

Durante este fin de semana solo jugarán las divisiones impares en el Torneo Clausura 2018 Copa "Ítalo Marone". Los partidos son los siguientes:

Hoy

Moreno vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Independiente vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Villa vs. Newbery

Novena: 12.30

Séptima: 13.30

Quinta: 14.45

River vs. Baigorrita

Novena: 11.00

Predécima: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15



Rivadavia (J) vs. BAP

Predécima: 11.00

Séptima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 16.00

El lunes

Villa vs. Newbery

Predécima: 20.15