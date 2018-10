Daniel Garro por Gabriel Sanabria sería el único cambio en Sarmiento

El plantel profesional de Sarmiento volvió a ensayar fútbol ayer por la mañana en el Estadio "Eva Perón" de cara al compromiso correspondiente a la séptima fecha del Campeonato de la B Nacional, donde el Verde jugará de visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el domingo, desde las 17 y con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

En el ensayo de ayer, el entrenador Iván Delfino ratificó que Daniel Garro por "El Chino" Gabriel Sanabria sería por el momento el único cambio entre los titulares que en la fecha pasada le ganaron a Platense por 3 a 1.

Con esta única variante, Delfino pretendería lograr un mayor orden en la zona media. Al mismo tiempo, Garro ha demostrado tener una gran entrega al momento de la recuperación del balón y esa característica sería la clave para que el DT lo eligiera de cara a un partido clave.

En definitiva, el once inicial que por ahora elegiría Delfino sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leandro Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Garro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Hoy, a las 10, en Ciudad Deportiva, el plantel realizará el último entrenamiento antes de viajar a Mendoza.



\LEÉ MÁS Sarmiento retomó el trabajo y ya piensa en Gimnasia de Mendoza





Hay confianza en el "Lobo" Mendocino

Tomás Marchiori, arquero de Gimnasia y Esgrima, en la previa del partido del "Lobo" ante Sarmiento, del domingo, en el Estadio "Víctor Legrotaglie".

"Gracias a Dios los resultados se nos están dando, estamos haciendo un torneo bueno, a pesar de que recién van seis fechas. No hay que volverse locos y seguir trabajando, esperando que nuestros compañeros se recuperen, porque lamentablemente estamos pasando un mal momento en ese sentido", explicó el portero del Lobo, en diálogo con Ovación 90, de Radio Nihuil (Mendoza).

"El técnico tratará de parar lo mejor para el partido. Todos están bien para jugar demuestran que están a la altura", agregó el "1" mensana.

"El objetivo nuestro es tratar de sumar, de alejarnos del descenso pero bueno, somos conscientes de que estamos a un pasito de los punteros. La confianza que estamos agarrando con los chicos es buena", confesó Marchiori.

Cabe agregar que el "Lobo" viene de igualar 1 a 1 con Quilmes; mientras que el Verde derrotó 3 a 1 a Platense en la fecha pasada.

Hoy arranca la séptima fecha

El séptimo capítulo arranca hoy con tres partidos: Arsenal vs. Deportivo Morón, a las 15:30 y en el mismo horario se mediarán Almagro ante Ferro Carril Oeste. Completan, desde las 21, Atlético Rafaela vs. Olimpo.

Mañana, juegan, a las 12, Los Andes vs. Guillermo Brown (PM); a las 18: Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; a las 20: Santamarina vs. Temperley; a las 20.05, con la televisación de TyC Sports, se medirán Villa Dálmine ante Quilmes; y también a las 20.05 juegan Platense vs. Brown de Adrogué.

Luego, el domingo, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento.

Por último, la séptima fecha cerrará el lunes con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.