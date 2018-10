Garro ingresaría por Sanabria y Miracco volvió en la Reserva

Ayer, con un entrenamiento a puertas cerradas en el estadio "Eva Perón", el plantel profesional de Sarmiento de Junín continuó preparando el encuentro que librará el domingo venidero como visitante, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el partido correspondiente a la séptima fecha del Campeonato de la Primera "B" Nacional a iniciarse a las 17 horas, con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro, soplapitos oriundo de la ciudad bonaerense de Mercedes.

El director técnico Iván Delfino dispuso realizar unos 40 minutos de fútbol en cancha reducida y como novedad apareció en el equipo que será titular en la tierra del buen sol y del buen vino el volante ofensivo Daniel Garro, quien reemplazaría a Gabriel Sanabria, aunque para esa posición también hay que ponerle algunas fichas a Sergio Quiroga.

El resto del elenco que jugaría como huésped de Gimnasia de Mendoza sería el mismo que le ganó como local a Platense, por 3 a 1,cumpliendo una más que aceptable labor.

Hoy, el plantel del CAS volverá a practicar, lo propio hará mañana y luego, los convocados por Delfino para el encuentro del domingo viajarán rumbo a la Provincia de Mendoza, para esperar allí el partido.



Cabe recordar que Sarmiento (14 puntos, e invicto, con cuatro triunfos y dos empates), es escolta de Nueva Chicago (15 unidades), con lo cual los "Verdes" podrían saltar al primer puesto al cabo de la fecha.

La programación prevista para la séptima jornada, a iniciarse mañana, es la siguiente:

Mañana: 15.30 hs., Arsenal de Sarandí vs. Deportivo Morón, con arbitraje de Héctor Paletta; y Almagro vs. Ferro Carril Oeste, con contralor de Fabricio Llobet.

A las 21 hs.: Atlético de Rafaela vs. Olimpo de Bahía Blanca: Árbitro: Mariano González.

Sábado 20: A las 12 hs., Los Andes vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, con Lucas Novelli como árbitro.

A las 18, Agropecuario de Carlos Casares vs. Independiente de Mendoza, siendo árbitro Sebastián Mastrángelo.

A las 20, Santamarina vs. Temperley, en estadio Municipal de Tandil, árbitro: Lucas Comesaña.

20.05 (ambos televisados): Villa Dálmine vs. Quilmes, siendo juez Ramiro López; Platense vs. Brown de Adrogué, con el contralor de Bruno Bocca.

Domingo 21: 14.35 hs., Defensores de Belgrano vs. Chacarita Juniors (televisado), con arbitraje de Gastón Suárez.

A las 17, Gimnasia y Esgrima Mendoza vs. Sarmiento con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro (serán sus asistentes Mauricio Flores y Mauro Ramos); y Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Mitre de Santiago del Estero: Árbitro, José Carreras.

Lunes 22: A las 20.05 (televisado), Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago, con arbitraje de Diego Ceballos (será allí cuarto juez el ameghinense Américo Monsalvo).

Volvió Miracco y marcó un gol en la reserva

El delantero Nicolás Miracco, quien no jugaba desde algunas semana por una dolorosa fascitis plantar (el conocido como "espolón"), volvió a participar ayer de un encuentro, ya que formó parte del conjunto de Reserva de Sarmiento que igualó 1 a 1 ante Nueva Chicago, por una nueva fecha del certamen de esa divisional.

El atacante, quien podría ser parte de la delegación que viajará mañana a Mendoza, anotó el gol del "Verde" en el match disputado en nuestra ciudad, mientras que Martín Menochi concretó el del "Torito" de Matadores.