Deportivo Baigorrita ganó y es uno de los líderes de la Zona "A"

Ayer se completó la fecha programada para este fin de semana largo del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. La jornada dejó los triunfos de Deportivo Baigorrita y Rivadavia de Junín, sobre Jorge Newbery y Origone, respectivamente.

En el detalle de lo ocurrido ayer, por la tercera fecha de la Zona "A" Deportivo Baigorrita superó de local a Newbery por 2 a 1 y con el triunfo el "Depor" se transformó en uno de los punteros del grupo. El eterno goleador Ezequiel Santos Cariaca marcó los dos goles de la victoria, mientras que Joaquín Gamarra había convertido el empate transitorio para el "Aviador". Cabe recordar que por la Zona "A", el domingo Defensa le había ganado a Villa por 3 a 2 y River había empatado con Independiente 1 a 1.

También ayer el que sumó de a tres fue Rivadavia de Junín, que con el gol solitario de Ezequiel Álvarez festejó un gran triunfo en Agustín Roca, frente a Origone Fútbol Club. El partido correspondió a la quinta fecha de la Zona "B" donde ya se habían producido los siguientes resultados: Rivadavia (L) 0 - 1 Sarmiento; BAP 0 - 0 Ambos Mundos.

Próxima instancia

En la etapa que se está jugando clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.