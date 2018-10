Sarmiento retomó el trabajo y ya piensa en Gimnasia de Mendoza

El plantel profesional de Sarmiento retomó ayer por la tarde los entrenamientos, luego de haber tenido el fin de semana de descanso. Bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino, el grupo de futbolistas se movió en Ciudad Deportiva y de esa forma ya comenzó a preparar el choque del domingo, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato de la B Nacional.

Para la visita a Mendoza, el DT del Verde tiene la posibilidad de repetir el equipo que en la fecha pasada le ganó de local a Platense por 3 a 1. No obstante, habrá que esperar a los ensayos de fútbol previstos para mañana y el jueves; y así obtener más detalles sobre el once inicial.





Cabe recordar que la semana pasada la AFA ya había confirmado que el séptimo capítulo arrancará el viernes 19, con tres partidos: Arsenal vs. Deportivo Morón, a las 15:30 y en el mismo horario se mediarán Almagro ante Ferro Carril Oeste. Completan, desde las 21, Atlético Rafaela vs. Olimpo.

El sábado 20, juegan, a las 15.30, Los Andes vs. Guillermo Brown (PM) y Platense vs. Brown de Adrogue; a las 18: Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; a las 20: Santamarina vs. Temperley; y a las 20.05, con la televisación de TyC Sports, se medirán Villa Dálmine ante Quilmes.

Luego, el domingo 21, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento.

Por último, la séptima fecha cerrará el lunes 22 de octubre con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación de TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.

Cabe recordar que en seis fechas disputadas, Sarmiento cosechó 14 puntos y es escolta de Nueva Chicago que sumó 15.