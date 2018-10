El Verde venció de visitante a Rivadavia (L) y es más puntero que nunca de la Zona “B”

Los pibes del Verde que dirige Francisco Martínez están intratables. Ayer, por la fecha cinco de la Zona “B”, Sarmiento le ganó de visitante y por la mínima a Rivadavia de Lincoln para seguir sumando de a tres y ser más líder que nunca del grupo. El tanto de la victoria lo marcó el delantero Héctor Arias, a los 26 minutos del segundo tiempo.

Continuando con el repaso de una nueva jornada del Campeonato Clausura 2018 Copa “Centenario de Origone” que organiza la Liga Deportiva del Oeste, también ayer, por la Zona “B” BAP y Ambos Mundos igualaron sin goles. Hoy, a las 16, en Agustín Roca, completan esta quinta fecha Origone vs. Rivadavia (J).

Ayer también hubo mucha acción por la Zona “A” del Clausura 2018. El choque que se llevó todas la miradas fue el que disputaron Defensa Argentina ante Villa Belgrano y que terminó 3 a 2 a favor del Celeste. El dato lamentable de la jornada fue que los jugadores Sebastián Ortiz y Facundo Casanovas tuvieron que ser internados por un traumatismo de cráneo y de rodilla, respectivamente.

También por la Zona “A”, Independiente de Junín recibió en su cancha a River Plate (J) y el pleito quedó igualado en uno, con anotaciones de José Abdala para La Loba y de Marcelo Gardú para el Rojo. El partido que jugarán hoy Deportivo Baigorrita ante Jorge Newbery completará la fecha de este grupo.

Lo que viene

En el Clausura 2018, que se está disputando en dos grupos, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Inferiores

Hoy se completará la nueva fecha del Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2018 Copa “Ítalo Marone” con los siguientes partidos:

Origone vs. Rivadavia (J)

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Baigorrita vs. Newbery

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe recordar que en este Clausura 2018 no presentan categorías: Origone F.C. en séptima y sexta; y Dep. Baigorrita en décima y sexta.