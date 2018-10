Scaloni diagramó un equipo con Icardi y Otamendi

En medio de la conferencia de prensa posterior al triunfo contundente por 4-0 sobre Irak, el director técnico Lionel Scaloni analizaba lo que había visto en cancha un instante antes. Pero un periodista local lo consultó por el encuentro que se viene, nada más y nada menos que contra Brasil.

El DT interino de la Selección se lo tomó con humor y le dijo: “Colectivo en el arco, auto bus. The bus”, bromeó.

Inmediatamente el entrenador largó una sonrisa pero dándose cuenta de que el periodista no entendía lo que decía.

“No la entiende a la respuesta me parece. Defender”, trató de hacerle comprender.

Pero luego se puso serio y afirmó que van a intentar dar lo mejor ante la Verdeamarela.

“Vamos a hacer un buen partido, no tengo dudas. Había que ganar a Irak, sacarse este partido que era complicado por el descanso. Contra Brasil vamos a competir”, aseguró.

En cuanto a la formación, regresaría al equipo titular Mauro Icardi, el centrodelantero ausente en el amistoso del jueves.

También Nicolás Otamendi en la zaga central, otro de los futbolistas que no jugó ante el equipo de Medio Oriente.

De los que fueron titulares, podrían repetir Sergio Romero, Germán Pezzella (autor de un gol), Leandro Paredes y Paulo Dybala.

El probable equipo ante Brasil sería: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Mauro Icardi y Angel Correa.

Icardi no fue ni al banco en el 4 a 0 ante Irak, aunque muy probablemente sea titular el próximo martes ante Brasil. El delantero del Inter está muy optimista en lo personal y en lo colectivo.

“Estoy muy bien, esta vez llegué en plena forma. Puedo hacer los entrenamientos totalmente con el grupo, que en la última convocatoria me faltó eso. Estamos tratando de seguir un proyecto nuevo, con jugadores nuevos, con chicos que visten la camiseta por primera vez. Intentamos crear algo a futuro, para tener una base y crear algo importante”, dijo en la web de la AFA.