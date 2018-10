El plantel de Sarmiento entrenó y quedó licenciado hasta el lunes

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento cerró la semana de trabajo con un extenso ensayo de fútbol realizado por la mañana en el Estadio "Eva Perón". Entre las principales novedades, el delantero Nicolás Miracco jugó algunos minutos. Tras la práctica, los jugadores del Verde fueron licenciados hasta el lunes a la tarde.

A las 10 arrancó la práctica de fútbol en la que el entrenador Iván Delfino decidió darle minutos de juego a los futbolistas que habitualmente no son titulares. Por eso alineó a Facundo Daffonchio en el arco; Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Juan Antonini y Daniel Garro en la defensa; en el medio jugaron Joaquín Vivani, Juan Caviglia, Sergio Quiroga y Nicolás Castro; y arriba: Santiago Rosa y David Depetris.

En el segundo tiempo Miracco jugó algunos minutos por Rosa y al finalizar la practica el cuerpo médico se mostró conforme con la recuperación que viene teniendo el delantero de su fascitis plantar.

El equipo que conformó Delfino jugó frente a la Reserva; mientras que los titulares realizaron trabajos físicos. Luego de la práctica, los futbolistas del Verde se despidieron hasta el lunes, ya que tendrán el fin de semana largo para disfrutar en familia.

Mitre (SdE) visita a Arsenal buscando ser líder de la B Nacional

Mitre de Santiago del Estero buscará hoy quedar como líder cuando visite a Arsenal de Sarandí en un partido válido por la quinta fecha que había sido postergado por las malas condiciones climáticas. El encuentro se jugará a partir de las 15.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro Pedro Argañaraz y el elenco santiagueño intentará lograr un triunfo que lo deje en lo más alto de la tabla.

Cabe recordar que el único puntero es Nueva Chicago con 15 unidades mientras que Mitre (SdE) tiene 13 puntos y si consigue la victoria lo pasará y quedará como líder absoluto; mientras que Sarmiento quedaría tercero.

Hoy, también a las 15.30, Villa Dálmine recibirá al Deportivo Morón con arbitraje de Yamil Possi mientras que a las 17 Gimnasia y Esgrima de Jujuy será local de Instituto de Córdoba con Pablo Díaz como juez principal. En tanto, aún no se definió el día y horario del partido entre Defensores de Belgrano y Temperley con Leandro Rey Hilfer como juez correspondiente a la quinta jornada y el encuentro en entre Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero con Jorge Broggi como árbitro, válido por la sexta fecha.

Las posiciones: Nueva Chicago, 15 puntos; Sarmiento, 14; Almagro y Mitre (Santiago), 13; Independiente Rivadavia, 12; Gimnasia (Mendoza), 11; Brown de Adrogué, 9; Arsenal y Agropecuario, 8, Villa Dálmine, Ferro, Quilmes y Atlético Rafaela 7; Platense, Central Cordoba (SDE), Olimpo e Instituto, 6; Ramón Santamarina (Tandil) y Deportivo Morón, 5; Defensores de Belgrano, Temperley y Chacarita, 4; Gimnasia (Jujuy) y Guillermo Brown (Puerto Madryn), 3; Los Andes, 2.

La séptima fecha

La AFA confirmó que el séptimo capítulo arrancará el viernes 19 de octubre, con tres partidos: Arsenal vs. Deportivo Morón, a las 15.30 y en el mismo horario se mediarán Almagro ante Ferro Carril Oeste. Completan, desde las 21, Atlético Rafaela vs. Olimpo.

El sábado 20 juegan, a las 15.30, Los Andes vs. Guillermo Brown (PM) y Platense vs. Brown de Adrogue; a las 18: Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; a las 20: Santamarina vs. Temperley; y a las 20.05, con la televisación de TyC Sports, se medirán Villa Dálmine ante Quilmes.

Luego, el domingo 21, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento. La séptima fecha cerrará el lunes 22 con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.