El maleficio que Dybala no puede quebrar

Es uno de los futbolistas sindicados como “el futuro” de Argentina. A los 24 años, es una de las figuras de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hay una asignatura pendiente que lo persigue: la Selección.

La Joya fue titular en la goleada de Argentina 4-0 ante Irak en Arabia Saudita. Tuvo dos remates francos al arco: uno a los 4 minutos del complemento, que le hizo viento al palo derecho del arquero rival; y otro a los 12’, bien resuelto por el portero. Y no pudo firmar su gol. En consecuencia, el ex Instituto lleva 15 partidos desde su presentación en celeste y blanco… sin anotar. Un verdadero maleficio para el delantero o mediapunta, que en el Mundial de Rusia sólo tuvo algunos minutos frente a Croacia en la fase de grupos. Contra Irak, por caso, apenas fue el segundo encuentro con Argentina en el que completó los 90 minutos.

El debut de Dybala con la Selección se dio el 13 de octubre de 2015, frente a Paraguay, con Gerardo Martino en la dirección técnica. Como titular hizo su presentación el 1 de septiembre de 2016, contra Uruguay, en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Fue expulsado al final del primer tiempo con dos amarillas.

“Scaloni me da mucha libertad. Traté de darle juego al equipo. No me creo ninguna figurita del equipo. Tengo que seguir trabajando de la misma manera”, comentó en el vestuario. El martes, desde las 15, ante Brasil (también en Arabia Saudita), la Joya buscará su primera actuación consagratoria con Argentina. Y romper el maleficio en forma de sequía.