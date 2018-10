A Junín le costó pero volvió a vencer al combinado de Rojas y es semifinalista

El seleccionado de la categoría Sub-15 de la Liga Deportiva del Oeste se impuso anoche en el estadio de Jorge Newbery a su similar de la Liga de Rojas, por 2 a 1, igual resultado al que se había registrado días atrás en la vecina ciudad, con lo cual los dirigidos por Germán "Biyu" Gaspar se clasificaron para las semifinales del campeonato que organiza la Federación Norte, a través del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

No le fue fácil a los de la LDO superar en el estadio de Jorge Newbery a los orientados por el ex arquero profesional de Boca Juniors y equipos de México, Federico Vilar, especialmente en el primer tiempo, lapso de 40 minutos en los cuales los rojenses contaron con las mejores chances para anotar y en una ocasión, uno de los postes del arco defendido por Franco Ferrari se interpuso a las aspiraciones de gol de los visitantes.

Así, la etapa inicial se cerró sin tantos, pero las emociones llegaron en el complemento.

Cuando más sufría por el buen juego del conjunto huésped el combinado anfitrión, el delantero de Rivadavia de Lincoln, Kevin Pavía, puso la apertura del marcador a los 15 minutos trayendo algo de alivio para el local.

Pero cinco minutos después, con un soberbio remate de tiro libre, lo equiparó el ingresado Valentín Bongiovani para Rojas.

Nuevamente Junín a sufrir, pero cuando más presionaba la formación rojense, en el minuto 27, llegó el gol que definió el pleito, anotado por Tadeo Henestrosa tras una rápida jugada, con cambio de frente para que defina el futbolista del plantel que dirige el "Biyu" Gaspar, para acceder a la instancia de semifinales de este interesante certamen juvenil.

El éxito de la formación de la Liga Deportiva del Oeste, que en el global ganó 4 a 2, se definió anoche a través de sus individualidades, toda vez que en los 80 minutos de juego (más el descuento), Rojas demostró ser algo más, aunque no le alcanzó, de allí la desazón de los pibes de la vecina localidad tras el pitazo final del árbitro Juan Carlos Del Fueyo.