"Desde chiquito soñé con este momento", dijo Santiago Rosa

El joven delantero de Sarmiento, Santiago Rosa, convirtió el lunes su primer gol en el profesionalismo. Fue el 3 a 1 ante Platense, en el Estadio "Eva Perón", en el compromiso correspondiente a la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional. Todos datos que lógicamente quedarán grabados en la memoria del pibe del Verde, quien se ha convertido en una de las opciones constantes del entrenador Iván Delfino.

Al finalizar el encuentro del lunes, Rosa señaló: "La verdad que estoy muy contento porque es un momento que todo jugador espera. Desde chiquito soñé con este momento y la verdad que valió la pena el sacrificio. Siento una gran confianza del cuerpo técnico y eso hace que uno dejé todo cada vez que le toca entrar. La confianza es fundamental y por suerte se nos están dando las cosas a todos".

De cara a lo que se viene, el delantero dijo: "En este campeonato hay que dar pelea en cada partido y creo que en estas fechas hemos hecho un buen papel. Sabemos que siempre hay que estar preparados, concentrados, porque nos va a tocar dar pelea en cualquier momento. Siempre hay mucho por mejorar. En cada partido hay cosas para analizar y para trabajar en la semana. Cuando los resultados se dan como hasta ahora el clima es mucho mejor. Vamos por el buen camino".

Por último, en relación a su primer gol en el profesionalismo, expresó: "El gol fue una jugada preparada. Nicolás (Orsini) la va a buscar corta, yo me desmarco y él me la da. Después yo trato de girar lo más rápido posible para pegarle y por suerte se dio todo. Sinceramente es un sueño, algo que desde chico me imaginé mil veces. Es un momento muy especial en el que me acuerdo de mi familia y de mis amigos, que son los que siempre están".



"La victoria fue justa", consideró el volante Guillermo Farré

El volante Guillermo Farré también dialogó con la prensa al finalizar el encuentro en el que Sarmiento superó a Platense por 3 a 1. Sobre el choque contra el "Calamar", dijo: "Al principio se nos presentó un partido adverso. Ellos tenían cierta obligación de ganar porque venían de una mala racha. Estaban obligados en algún punto a generarnos peligro, consiguieron el gol pero nosotros lo empatamos y eso nos dio muchísima tranquilidad".

Agregó: "En el segundo tiempo creo nos manejamos de otra manera. Entendimos que el partido se podía ganar desde el trabajo, desde el orden y en tratar de ensuciar el juego de ellos. En base a eso podíamos crecer en el juego y así fue. Hicimos el gol muy rápido de penal, el gol del Tanque (Nicolás Orsini) nos abrió el partido y a partir de ahí lo manejamos con un poco más de tranquilidad".

Para finalizar, remarcó: "Considero que a lo largo de los noventa minutos fuimos un equipo práctico, solidario y por eso creo que la victoria fue justa".

El Verde quedó como escolta y viajará a Mendoza el domingo 21

Con el triunfo ante Platense, Sarmiento quedó segundo con 14 puntos, a un solo punto del líder Nueva Chicago, mientras que Platense quedó a un solo paso de entrar en el descenso, que por ahora ocupa Temperley. Cabe recordar que el único encuentro que resta disputarse es el de Ferro frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que fue postergado porque durante el fin de semana que pasó se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y la sede de la institución de Caballito es uno de los lugares elegidos para algunas disciplinas.

En la continuidad del torneo, los partidos de la séptima fecha se jugarán el fin de semana del domingo 21 de octubre. Los choque serán los siguientes: Santamarina vs. Temperley; Gimnasia (J) vs. Mitre (SdE); Def. de Belgrano vs. Chacarita; Arsenal vs. Dep. Morón; Agropecuario vs. Ind. Rivadavia; Villa Dálmine vs. Quilmes; Gimnasia (M) vs. Sarmiento (J); Platense vs. Brown (A); Almagro vs. Ferro; Central Cba (SdE) vs. Nueva Chicago; Los Andes vs. Brown (PM); Atl Rafaela vs. Olimpo. Libre: Instituto.